En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
GOLAZO DE DAYRO MORENO
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El polémico comentario de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk que causó la suspensión de su programa

El polémico comentario de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk que causó la suspensión de su programa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la cancelación del programa del comediante. Esto fue lo que dijo Kimmel de la muerte del activista conservador.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
El programa Jimmy Kimmel Live, transmitido por las noches en ABC, cadena propiedad de Disney, fue cancelado
El programa Jimmy Kimmel Live, transmitido por las noches en ABC, cadena propiedad de Disney, fue cancelado
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad