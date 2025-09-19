“No tenemos precio”: Maduro a EE. UU. tras anunciar entrenamiento de armas en barrios de Venezuela

Nicolás Maduro aseguró que "el imperialismo" sabe que el chavismo no tiene precio y rechazó tener alguna "deuda" personal con EE. UU., país que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de la lucha antinarcóticos y que Venezuela denuncia como un intento de "cambio de régimen".

"Esas oligarquías de los apellidos, traidores a la patria, que tienen que ir a la justicia, saben muy bien, y el imperialismo lo sabe muy bien, que nosotros no tenemos precio, que yo no tengo deuda con ellos (...) Por eso es que soy un presidente independiente, independentista", expresó Maduro durante una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista manifestó que "no se le vende a nadie" y aseguró que con el "único" que tiene deudas es con el "pueblo de Venezuela".



La tensión entre EE. UU. y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas luego de que Washington desplazara ocho barcos militares con misiles, un submarino de propulsión nuclear hasta el mar Caribe y ordenara el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico. (Lea también: EE. UU. muestra ejercicios militares que hace en el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de tensión)

La Administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE. UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

Este jueves, Trump negó haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Venezuela. El mandatario republicano hizo esa declaración a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido.

Una periodista le preguntó si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, a lo que Trump respondió: "No, no lo he hecho".



“Nos preparamos por si acasito se necesitara”

Maduro dijo que enviará militares a las barriadas populares para entrenar a la población en el manejo de armas. "El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas", explicó. "Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad", añadió.

El miércoles la Fuerza Armada Nacional inició tres días de ejercicios militares en la isla caribeña de La Orchila, a unos 65 kilómetros de la tierra firme venezolana.

Desde inicios de septiembre Washington ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente Trump.

El líder chavista no es reconocido como presidente por Estados Unidos ni por las principales democracias de América y la Unión Europea.

"Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara", dijo Maduro sobre los ejercicios, asegurando que “hoy tenemos un Estado poderoso, un Gobierno Nacional fuerte, consolidado, bien organizado, con un plan”. Aseveró que “el pueblo venezolano está plantado y va a garantizar la victoria en cualquier circunstancia que nos toque vivir”.

Estados Unidos también envió a Puerto Rico aviones caza F-35 para apoyar a la flotilla compuesta por siete barcos y un submarino de propulsión nuclear.

"Lo que hay detrás es un plan imperial para un cambio de régimen e imponer un gobierno títere de Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo que es la mayor reserva del mundo, y el gas, que es la cuarta del mundo. Pero no ha ocurrido ni ocurrirá", replicó Maduro este jueves.

