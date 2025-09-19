En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / “No tenemos precio”: Maduro a EE. UU. tras anunciar entrenamiento de armas en barrios de Venezuela

“No tenemos precio”: Maduro a EE. UU. tras anunciar entrenamiento de armas en barrios de Venezuela

“No nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara”, afirmó el líder del régimen venezolano, quien insistió en que el Gobierno de Trump quiere “venir a robarnos el petróleo”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
“No tenemos precio”: Maduro a EE. UU. tras anunciar entrenamiento de armas en barrios de Venezuela
Cuenta de Instagram de Nicolás Maduro

Publicidad

Publicidad

Publicidad