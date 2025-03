Redadas contra migrantes en Estados Unidos no paran: tres casos han causado pánico en la comunidad

Desde queDonald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos se iniciaron redadas en varios estados para deportar a migrantes irregulares. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en la primera semana de mandato del republicano al menos a 2.382 inmigrantes indocumentados y cursó 1.797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de ser deportados, según sus propias cifras.

Estas detenciones significaron que "existía una causa probable para creer que la persona arrestada podía ser deportada de los Estados Unidos según la ley federal de inmigración", explicó la institución.

Después de cumplirme más de un mes de la posesión de Trump, aún el ICE continúa con redadas y operaciones de control de inmigrantes en Estados Unidos. Algunas historias han llamado la atención en redes sociales.

Redadas de inmigrantes en varios estados de Estados Unidos

Es el caso de un extranjero que fue detenido por miembros del ICE cuando estaba dejando a sus hijos en una escuela de Chicago. El hombre fue identificado como Francisco Andrade, de 37 años de edad, a quien se le señala de ser parte de una pandilla. Se le acusa de tráfico de drogas y daño a la propiedad.

Él es Francisco Andrade, detenido en Estados Unidos por el ICE - Tomado de Univisión

Otra detención que ha causado miedo en los inmigrantes sucedió en una fábrica de Texas. Al parecer, el ICE en compañía de otras agencias llegó Spring, en Texas, para detener a 20 trabajadores de una empresa.

Según las autoridades, el operativo se realizó tras identificar irregularidades en una auditoría de la fábrica. ICE confirmó que los trabajadores están en Estados Unidos de forma ilegal, no tienen documentos válidos, por lo que fueron enviados a un centro de procesamiento mientras se tramita su deportación.

Empresa en la que hicieron redada de deportación - Tomado de Univisión / Montaje Noticias Caracol

En Virginia el panorama no es muy distinto. En una redada del ICE se efectuó la detención de al menos 30 personas. El operativo ocurrió en un vecindario del estado y de forma espontánea los miembros de diferentes agencias detuvieron a inmigrantes indocumentados.

Estas redadas han causado miedo en la comunidad, por lo que muchos migrantes, aún con la documentación en regla, han optado por esconderse para evitar ser deportados. Mientras que otros, han decidido volver a sus países de origen.

Se abriría un nuevo centro de detención para migrantes en Nueva Jersey

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que planea reabrir un centro de detención para migrantes cerca de la ciudad de Nueva York y con capacidad para unas 1.000 personas.

Las instalaciones están ubicadas cerca del aeropuerto internacional de Newark (Nueva Jersey) y el Ejecutivo espera poder utilizarlas para "agilizar la logística y facilitar el procesamiento oportuno" de los migrantes detenidos en el país, según indicó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado.

El director interino de ICE, Caleb Vitello, aseguró en el escrito que este centro es el "primero" en abrir bajo la Administración de Trump y explicó que expandirá la capacidad de detención de la agencia en la región del noreste del país para lidiar con el "creciente" número de detenciones y deportaciones.

La decisión de reabrir este centro llega en medio de la frustración por parte del Ejecutivo sobre el ritmo de los arrestos de migración en EE.UU., que no ha cumplido con las expectativas del gobierno de Trump, según filtraciones de funcionarios a medios estadounidenses.

El republicano prometió en campaña llevar a cabo "deportaciones masivas" de los más de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Además de la reapertura de este centro, el Gobierno está desarrollando planes para detener en bases militares a lo largo del país a las personas que sean arrestadas por no tener un estatus legal, según informó el diario The New York Times.

