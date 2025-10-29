En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Régimen de Venezuela revela cuál era el plan de los supuestos mercenarios de la CIA que capturó

Régimen de Venezuela revela cuál era el plan de los supuestos mercenarios de la CIA que capturó

Afirmó que los cuatro detenidos pretendían realizar un ataque para incriminar a Caracas. Vladimir Padrino ha reiterado que EE. UU. busca “justificar una agresión militar contra nuestra nación”.

Por: AFP
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Régimen de Venezuela revela cuál era el plan de los supuestos mercenarios de la CIA que capturó
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad