Revelan causas de muerte: restaurantero habría matado a esposa e hijos antes de acabar con su vida

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron halladas muertas el pasado lunes 4 de mayo por la noche en una vivienda de la zona de River Oaks, en la ciudad de Houston, estado de Texas (EE. UU.), en un caso que las autoridades investigan como un presunto asesinato-suicidio, según informaron medios locales este miércoles. De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, los cuerpos fueron encontrados durante una verificación de bienestar realizada en la dirección.



Se trata de Matthew Mitchell, de 52 años, su esposa Thy Mitchell, de 39, y sus dos hijos pequeños, de 8 y 4 años. La pareja era dueña de un exitoso restaurante en la ciudad texana. La Policía considera al hombre de 52 años como principal sospechoso del hecho. Las autoridades indicaron que el hombre se habría quitado la vida después de asesinar a su familia. La Policía investiga el "homicidio a tiros de una mujer, una menor de edad y un menor de edad, así como el aparente suicidio de un hombre, cuyos cuerpos fueron encontrados en el 2113 de la calle Kingston", según revelaron en un comunicado.

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En una publicación en redes sociales citada por la prensa local, Ly Mai, la hermana de Thy Mitchell confirmó la muerte de la mujer y de los dos menores de edad, a quienes identificó como Maya y Max, sin referirse a las circunstancias del suceso ni mencionar al esposo. Según los reportes, la vivienda donde ocurrieron los hechos pertenece a la pareja, que también eran socios en varios negocios del sector gastronómico en la ciudad.



Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existen registros previos de intervenciones policiales por violencia intrafamiliar en el domicilio, ni antecedentes judiciales relevantes relacionados con la familia, de acuerdo con información recopilada por medios locales. La pareja era conocida en la industria de los restaurantes locales y habían recibido premios recientes del sector, según las mismas fuentes. Ly Mai lamentó la muerte de su hermana y sus dos sobrinos, y compartió un mensaje en sus redes sociales: "Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de mi hermana Thy y sus amados hijos, Maya y Max. Nuestra familia está sumida en un duelo inmenso y solicita privacidad durante este momento tan difícil. Los detalles del funeral se comunicarán en cuanto estén disponibles. Gracias por su comprensión y apoyo".



La causa de muerte de los cuatro miembros de la familia

De acuerdo con medios locales, como la cadena de televisión local KRIV, también conocida como Fox 26, la oficina del médico forense dictaminó que la muerte de Matthew Mitchell fue declarada como suicidio. Mientras que la muerte de su esposa Thy y sus dos hijos pequeños fueron declaradas como homicidios.



Sin embargo, la causa de muerte de los cuatro miembros de la familia resultó ser la misma: herida de bala en la cabeza . El día del hallazgo, los agentes de la Policía de la ciudad de Houston (HPD) ingresaron a la residencia y encontraron a las cuatro personas inconscientes con heridas de bala. "La evidencia en el lugar indicó que se trató de un homicidio-suicidio en el que el hombre disparó a las tres víctimas y luego se suicidó", dijeron las autoridades.