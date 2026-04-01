Estados Unidos retira a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, de la Lista Clinton

El gobierno de Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones que había impuesto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos sacó este miércoles a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, en la que había entrado en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Donald Trump. La medida es el último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, luego de la captura por parte de Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro, quien hoy enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.



Fuera de la lista, Rodríguez deja de estar sujeta a las restricciones del Tesoro, que le impedía a cualquier organismo o individuo en Estados Unidos realizar transacciones con ella, al igual que abre la puerta a que se descongele cualquier activo que ella tenga en el país norteamericano.

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Este lunes, Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Trump y el gobierno venezolano restablecieran oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, que habían sido rotas en 2019. La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la embajada en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Rodríguez, a quien Estados Unidos reconoció a principios de marzo como la presidenta de Venezuela, había entrado en la lista de sancionados como parte de la entonces estrategia de "máxima presión" del Gobierno Trump para forzar la salida de Maduro. La OFAC la acusó en ese momento de "ayudar a mantener y solidificar" el "autoritarismo" de Maduro.



Rodríguez valoró este miércoles la decisión de Estados Unidos y manifestó su deseo para que esto lleve al levantamiento de las medidas impuestas por Washington contra su país y flexibilizadas en los últimos meses por los acercamientos entre ambas naciones, que reanudaron sus vínculos diplomáticos. "Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos", dijo en la red social X.



Además, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, señaló que la decisión del presidente Donald Trump representa "un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones" bilaterales, que estuvieron siete años rotas. "¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!", agregó Rodríguez, quien ha pedido en reiteradas oportunidades el fin de las sanciones.

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Desde la captura de Maduro, ambos gobiernos han acercado posiciones y establecieron el pasado febrero una asociación en materia energética a largo plazo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIS CARACOL

*Con información de EFE