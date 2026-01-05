Se establece fecha de la siguiente audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, permanecerá en prisión en Nueva York y volverá a comparecer ante la justicia estadounidense en las próximas semanas, según lo ordenó este lunes el juez Alvin Hellerstein tras la primera audiencia contra el exmandatario.

Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante su primera comparecencia.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente", afirmó Maduro al ser interrogado en el tribunal.



El líder venezolano aseguró que no había visto su acusación antes de comparecer y que desconocía sus derechos.



Poco después, Flores se declaró "no culpable, completamente inocente".

Al inicio de la audiencia, cuando el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, le pidió identificarse, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y afirmó que se encontraba "secuestrado" en suelo estadounidense.

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", sostuvo.

Por otra parte, los abogados solicitaron atención médica para ambos, alegando que tienen "problemas de salud".

El letrado Mark Donnelly señaló que Flores "sufrió lesiones importantes durante su secuestro" y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante el tribunal tras ser arrestados el pasado sábado en Caracas durante un operativo de fuerzas estadounidenses y trasladados a EE.UU. para ser juzgados bajo jurisdicción norteamericana.

La acusación contra Maduro por narcotráfico, presentada en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos, entre ellos conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína y uso de armas. Flores está señalada por presunta coordinación logística de la red.

La nueva audiencia en contra de Nicolás Maduro y su esposa será el próximo 17 de marzo.

