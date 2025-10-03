En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ultimátum de Trump a Hamás: tiene hasta el domingo para aceptar acuerdo o afrontará "infierno total"

Ultimátum de Trump a Hamás: tiene hasta el domingo para aceptar acuerdo o afrontará "infierno total"

El plazo es hasta las seis de la tarde del domingo 5 de octubre y les advirtió a los "palestinos inocentes" evacuar un área no especificada, en previsión de un posible ataque.

Por: AFP
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Ultimátum de Trump a Hamás: tiene hasta el domingo para aceptar acuerdo o afrontará "infierno total"
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad