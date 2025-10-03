Ultimátum de Trump a Hamás: tiene hasta el domingo para aceptar acuerdo o afrontará "infierno total"

Publicidad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este viernes un ultimátum a Hamas para que acepte su acuerdo de paz en Gaza antes de las seis de la tarde del domingo 5 de octubre o enfrentará "el infierno total".
El grupo islámico tiene hasta el "domingo por la noche a las SEIS (6) P.M., hora de Washington, D.C.", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", dijo.
Noticia en desarrollo.