Noticias Caracol  / MUNDO  / Video de choque entre dos aviones en aeropuerto LaGuardia de Nueva York: "Contacto con el fuselaje"

Video de choque entre dos aviones en aeropuerto LaGuardia de Nueva York: "Contacto con el fuselaje"

El pasado 1 de octubre se reportó la colisión entre dos aviones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El accidente, que quedó en video, dejó daños en las dos aeronaves y una persona herida.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 6 de oct, 2025
La colisión entre los dos aviones solo dejó una persona herida.
