Video de choque entre dos aviones en aeropuerto LaGuardia de Nueva York: "Contacto con el fuselaje"

Dos aviones operados por una subsidiaria de Delta chocaron el pasado miércoles 1 de octubre en la pista del aeropuerto LaGuardia de la ciudad de Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, según indicaron autoridades y la aerolínea.

El incidente, que involucró dos aviones de Endeavor Air, ocurrió a las 9:58 de la noche, hora local, mientras una aeronave estaba aterrizando y la otra estaba preparándose para despegar, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Una persona fue llevada al hospital tras sufrir "lesiones que no amenazan su vida", añadieron en el texto. Delta informó sobre una lesión menor a un asistente de vuelo.

Video de choque entre dos aviones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Imágenes compartidas por varios medios estadounidenses mostraron daños en el morro de uno de los aviones. La autoridad portuaria indicó que las operaciones en el aeropuerto de LaGuardia, uno de los más concurridos de Estados Unidos, no se interrumpieron.



Delta, la empresa matriz de Endeavor Air, dijo que "trabajará con todas las autoridades para revisar" las medidas de seguridad tras el accidente que describió como "una colisión a baja velocidad mientras rodaban por la pista". Citando información preliminar, Delta señaló que el ala del avión que estaba rodando antes de su partida hacia Roanoke, Virginia, hizo "contacto con el fuselaje de la aeronave que estaba llegando".

El ala de un avión con 32 personas a bordo, que partía hacia Roanoke, en el estado de Virginia, colisionó repentinamente con el fuselaje del avión que llegaba de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, con 61 personas a bordo. Los dos aviones transportaban un total de 93 pasajeros y miembros de la tripulación.



"Su ala derecha nos golpeó la nariz y la cabina. Tenemos daños en el parabrisas y... algunas de las pantallas aquí dentro", se escuchó decir a un piloto en el audio del control de tráfico aéreo del aeropuerto de LaGuardia.

“Otro vuelo de Delta nos aplastó por completo. No sé si los impactamos o si ellos nos impactaron, pero fue una experiencia impactante. Todos salieron disparados hacia adelante en sus asientos y fue un poco caótico en cuanto sucedió. Nos quedamos impactados por lo que pasó”, dijo el productor de la cadena de televisión CBS News, Joey Annunziato, quien era pasajero del vuelo procedente de Charlotte.



Reporte oficial del accidente aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FFA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el reporte de la colisión entre los dos aviones de Delta ocurrido el pasado 1 de octubre en el aeropuerto LaGuardia de la ciudad de Nueva York.

"El vuelo 5047 de Endeavor Air, un CRJ-900, se dirigía a su puerta de embarque en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York cuando impactó al vuelo 5155 de Endeavor Air, también un CRJ-900. El control de tráfico aéreo ordenó al vuelo 5155 mantener una distancia corta y ceder el paso a la otra aeronave", se lee en el texto compartido por la entidad estadounidense.

Según la FAA, el incidente ocurrió en la intersección de las calles de rodaje M y A alrededor de las 22:00 hora local, del miércoles 1 de octubre. "Para obtener información sobre los pasajeros, contacte con la aerolínea. La FAA está investigando", concluyó la entidad.



