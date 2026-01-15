Video | Estados Unidos incautó el buque petrolero Verónica con crudo venezolano: así fue el momento

La Guardia Costera de Estados Unidos llevó a cabo este jueves la incautación del petrolero Verónica en aguas del Caribe, convirtiéndose en el sexto buque decomisado desde que comenzaron estos operativos contra embarcaciones señaladas de violar el bloqueo impuesto por Washington al petróleo venezolano. La información fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.



Según explicó la funcionaria, “A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Veronica en el Caribe”, mensaje que publicó en X junto a un video de la operación, realizada en coordinación con los departamentos de Guerra, Estado y Justicia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noem añadió que “como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Veronica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente (Donald) Trump a los buques sancionados en el Caribe”, señalando así que la embarcación hacía parte de un esquema reiterado de evasión de sanciones.

La secretaria también elogió el procedimiento, calificándolo de “impecable, de conformidad con el derecho internacional”, y subrayó que “como ya se ha demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto”.



Early this morning, a Coast Guard tactical team conducted a pre-dawn boarding and seizure of Motor Tanker Veronica in the Caribbean. As another sanctioned ghost fleet tanker, Motor Tanker Veronica had previously passed through Venezuelan waters, and was operating in defiance of… pic.twitter.com/MyWyQGH1h0 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 15, 2026

Publicidad

Este es el sexto buque petrolero incautado por EE. UU.

Con este operativo, ya son seis las incautaciones realizadas desde que el Gobierno estadounidense comenzó a aplicar el bloqueo a buques sancionados en el Caribe como parte de su estrategia de presión contra el Gobierno del detenido presidente venezolano, Nicolás Maduro. La acción se produjo pocas horas antes del encuentro previsto entre Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

El día previo, Trump había sostenido una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura y posterior traslado a Nueva York de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. Durante la llamada, ambos discutieron temas vinculados a petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Publicidad

En el marco de la operación Lanza del Sur, Estados Unidos ha incrementado desde agosto su despliegue naval y aéreo en el Caribe, una ofensiva en la que ha destruido embarcaciones asociadas al narcotráfico y abatido a la mayoría de sus tripulantes.

La semana pasada, fuerzas estadounidenses interceptaron en el Atlántico Norte al buque de bandera rusa Marinera, antes conocido como Bella 1 bajo bandera guyanesa, tras semanas de seguimiento. También se había informado previamente sobre la captura de los tanqueros Olina, M/T Sophia, Centuries y Skipper, estos dos últimos detenidos en diciembre.

Tras la detención de Maduro, Trump ha afirmado que Washington mantiene una suerte de tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela.



María Corina Machado se reunió con Donald Trump

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves que, durante su encuentro en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le “presentó” la medalla del Premio Nobel de la Paz que obtuvo el año pasado, insinuando que se la ofreció.

"Le presenté la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente de los EE.UU.", declaró Machado a los medios frente al Capitolio en Washington, aunque no precisó si la insignia fue entregada formalmente ni si Trump la conservó.

Publicidad

Durante la reunión, según relató, le narró al mandatario un episodio histórico que involucra al marqués de Lafayette —el militar francés que luchó junto al Ejército de las trece colonias en la independencia estadounidense— y a Simón Bolívar, figura central de la independencia de Venezuela y varios países sudamericanos.

Machado explicó que "hace 200 años" Lafayette obsequió a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, líder de los independentistas y primer presidente de Estados Unidos. Añadió que "Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla".

Publicidad

Según su interpretación, "Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de EE.UU. y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía y 200 años después la gente de Bolívar le están devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad", afirmó.

Machado, quien ya había dedicado el Nobel a Trump al recibirlo, reiteró la semana pasada que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él”, declaración ante la cual el Instituto Nobel noruego recordó que un Premio Nobel no puede transferirse a terceros.

Trump, que ha mostrado repetido interés en el galardón, sostiene que ha puesto fin a múltiples conflictos internacionales y que el premio debería otorgarse según el número de guerras resueltas. "No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras", dijo recientemente ante la prensa.

Tras el encuentro, Machado aseguró que Trump —quien ha optado por reconocer un Gobierno interino chavista para encaminar la transición en Venezuela en lugar de uno liderado por la oposición— está plenamente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos” luego de la deposición de Nicolás Maduro por parte de Washington.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias