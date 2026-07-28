Angie Rodríguez denunciará a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que emprenderá acciones penales contra Angie Rodríguez por las declaraciones que dio contra él y la corrupción que habría al interior de su gobierno, el exministro Wilson Ruiz, abogado de la funcionaria, informó que denunciarán al mandatario ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

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En una entrevista que Angie Rodríguez dio a Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria aseguró que Petro ha sido su “mayor victimario” y lo cuestionó por “utilizar un diagnóstico psiquiátrico para descalificar públicamente a una persona, no solamente me afecta a mí, sino que envía un mensaje de estigmatización a millones de seres humanos que viven con ansiedad y depresión. Ese mensaje no está bien”, ya que el mandatario pidió declararla insubsistente “por incompetente”. “La persona que más necesita ayuda en este momento, en ese ámbito, es él. Su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para haberme mantenido en el cargo si yo no era competente”, consideró la exdirectora del Dapre, que también hizo denuncias de presunta corrupción dentro del Gobierno nacional, como “una red de mujeres que creían que eran las que mandaban” dentro de la Casa de Nariño. “No es solamente ella (Juliana Guerrero), son más. Como su nombre lo indica es una conexión, un vínculo entre muchas mujeres, muchas, y ellas ejercían presión todo el tiempo”, expresó.

Tras estos señalamientos, el mandatario reaccionó a través de X expresando que “solo atacaré a Angie, penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada" [sic]. Además, dijo que "no conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el Dapre, y fue un desastre, por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico, debí sacarla pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia, me lo impidió y la trasladé al fondo de adaptación".



La denuncia contra Petro

El exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien aseguró a través de sus redes sociales que “Angie Rodríguez NO está sola, vamos (a) acompañarla jurídicamente”, indicó que se presentará “una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra”.



La denuncia se radicará este miércoles 29 de julio. De acuerdo con el representante de la funcionaria, Petro “cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder. Nadie está por encima de la Constitución ni la Ley”.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL