Benedetti dice que familia Uribe les comunicó que era mejor que presidente no estuviera en exequias

Colombia despide este miércoles 13 de agosto al senador precandidato Miguel Uribe Turbay, que murió tras ser víctima de un atentado en Bogotá. Varias personalidades de la política asistieron. Sin embargo, no estuvo presente el jefe de Estado, Gustavo Petro, cuya ausencia fue explicada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y por el mismo mandatario.

Tampoco estuvieron presentes miembros del Gobierno nacional y esto se debe, según Benedetti, a una petición especial de la familia del congresista asesinado.

Quienes sí asistieron al funeral fueron los expresidentes, a excepción de Álvaro Uribe, que cumple una medida de prisión domiciliaria. En su reemplazo fueron su esposa, Lina Moreno de Uribe, y uno de sus hijos, Jerónimo.



Fue una petición de la familia, afirmó Benedetti

El ministro del Interior hizo público un video en el que manifestó que desde el lunes, día en que se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, “he venido teniendo y manteniendo una comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y con allegados a la familia de Miguel Uribe. Yo ese lunes asistí en representación del Gobierno”.

El martes, dijo Benedetti, “le expresé (a la familia) el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el Gobierno estuvieran presentes en esas horas o en esos momentos de dolor, en las exequias que se llevarán a cabo en la Catedral”.

“Por lo tanto, ni el Gobierno ni el presidente asistirán debido a esa petición de la familia. Seguimos entonces orando por Miguel”, finalizó.

Poco después, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez también se pronunciaron al respecto a través de sus redes sociales.

El jefe de Estado aclaró que no asistió al funeral, no porque no quisiera hacerlo, “simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio”.

Por su parte, la vicepresidenta expresó “mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe”. Sin embargo, agregó que fue puesta en “conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá”.

“Desde la Vicepresidencia acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento. Hago un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz”, acotó.

