Alejandro Ordóñez sería embajador de Colombia en la OEA

El exprocurador Alejandro Ordóñez sería el próximo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Fuentes cercanas al mandatario que se posesionará en Cali el próximo 7 de agosto señalaron a Noticias Caracol que Ordóñez volverá a ocupar el cargo que tuvo anteriormente en el gobierno del expresidente Iván Duque, entre 2018 y 2022. Además de este cargo, Ordóñez ha ejercido en la política colombiana como concejal, presidente del Consejo de Estado y procurador general.

Se esta a la espera del anuncio oficial por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella y el decreto que confirme el nombramiento del abogado bumangués, pero su nombre suena en los círculos cercanos del próximo mandatario del país como un cargo confirmado.



¿Quién es Alejandro Ordóñez?

Alejandro Ordóñez es un abogado colombiano oriundo de Bucaramanga reconocido por su trayectoria en el Ministerio Público y el escenario diplomático internacional, resaltando por sus posiciones conservadoras en materia de justicia, seguridad, aborto, eutanasia y el proceso de paz con las extintas FARC, afín al presidente electo.



Actualmente, el embajador de Colombia ante la OEA es Luis Ernesto Vargas Silva, designado en julio de 2022 por el presidente Gustavo Petro. Un abogado de que ejerció anteriormente como magistrado (2008) y expresidente (2014 - 2015) de la Corte Constitucional de Colombia, también comisionado y relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta diciembre de 2019.



Así quedará conformado el gabinete de Abelardo de la Espriella

Previo al día de su posesión, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer los nombres de sus 18 ministros designados. Estos serán los políticos que conformarán su gobierno:



Cali y el Valle del Cauca entraron en máxima alerta de seguridad de cara a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Las autoridades confirmaron un amplio dispositivo que incluye controles en los accesos a la ciudad, restricciones para el uso de drones, refuerzo de la Fuerza Pública y una millonaria recompensa para prevenir cualquier amenaza contra el evento.



Uno de los principales anuncios contempla el fortalecimiento de la seguridad en los principales corredores viales de Cali y municipios vecinos como Jamundí, Palmira, Florida, Candelaria, Pradera y Yumbo. Las autoridades buscan blindar las entradas y salidas de la capital vallecaucana para prevenir cualquier riesgo que pueda afectar el desarrollo de la jornada.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co