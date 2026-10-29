Deicy Jiménez y sus denuncias contra el expresidente Petro: ¿qué ocurrió durante sus declaraciones?

Tras tres horas y media, terminó este jueves la diligencia de Deicy Jiménez, contratista de la pasada administración que presentó denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. La mujer rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia, donde habló sobre la existencia de una supuesta red de contratos a cambio de favores sexuales que previamente denunció en entrevista con un medio de comunicación y dio pie a que el tema pasara a instancias legales. Jiménez había sido citada por el alto tribunal para dar extensión a las denuncias proferidas contra el exmandatario y contra la exsenadora María José Pizarro, que apuntarían a una supuesta instrumentalización de mujeres que posteriormente obtuvieron contratos.



Durante la audiencia, Jiménez guardó silencio frente a varias de las preguntas formuladas tanto por la Corte como por la defensa de Gustavo Petro. Entre los temas sobre los que no respondió está la presunta compra de una droga que, según se ha planteado, tendría como destino al exjefe de Estado. A pesar de la falta de respuestas, a lo que sí se comprometió a hacer la contratista fue entregar su teléfono celular, el cual será inspeccionado por la Policía Judicial. (Le puede interesar: Presidente De la Espriella anuncia militarización inmediata en Cúcuta por orden público en la ciudad)

El abogado de Jiménez, Felipe Caballero, aseguró que ella continuará declarando cada vez que sea llamada, a pesar de las amenazas en su contra. Además, sostuvo que la contratista ha hablado de una superintendente. Por su parte, la defensa del exmandatario, mencionado en las declaraciones, afirmó sentirse tranquila con lo escuchado en la diligencia. Indicó que Petro emprendió una acción judicial contra Jiménez por haber aportado, según él, documentos falsos para su contratación.

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La defensa de Petro, a cargo del abogado Alejandro Carranza, también informó que presentó una denuncia penal contra el director del DAPRE, a quien acusa de supuestamente interrogar a funcionarias que trabajaron en el Gobierno de Petro para que declaren en contra del expresidente. Según el abogado, toda esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. La próxima audiencia quedó agendada para el próximo 3 de noviembre en horas de la tarde.



El caso de Jiménez llamó la atención de otros órganos de control, como la Procuraduría General de la Nación, que ordenó la apertura de una indagación previa después de que la denunciante hablara sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal de mujeres que llegaron a cargos públicos, así como de presunto acoso y violencia basada en género que habría ocurrido durante el paso de Gustavo Petro por la Casa de Nariño. Por el momento, solo se busca encontrar quiénes serían los posibles responsables de estos casos y determinar si hay elementos que sean considerados suficientes para avanzar hacia una investigación disciplinaria.

María Paula Rodríguez Rozo

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