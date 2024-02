Detalles inéditos del cerco al Palacio de Justicia: director de la Policía los revela

Tras el asedio que sufrió el Palacio de Justicia por parte de algunos manifestantes en la tarde del jueves 8 de febrero, por la no elección de la nueva fiscal, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, explicó por qué sus hombres tardaron en actuar frente a las protestas violentas.



Según el alto oficial, se encontraba “en la cumbre de alcaldes y sobre la una de la tarde, 1:07 minutos, por iniciativa propia llamo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Gerson Chaverra, y le pido al magistrado que me comparta cómo, según él, está la situación en torno al Palacio de Justicia. Él me dice que hay unas personas manifestándose de manera tranquila. Sin embargo, yo le digo al presidente que la Policía está a disposición para contener. Si existiese una expresión violenta, la Policía intervendría de manera inmediata, por supuesto atendiendo los protocolos que ahora se fijan para disolver manifestaciones. El presidente Chaverra me dice ‘general, no es prudente hacerlo, en eso yo pido mesura, compréndame la situación, no hay ninguna agresividad, no hay ningún escenario que coloque en riesgo a los magistrados o al palacio. Le pido que, por favor, no proceda’. Le comento al ministro de Defensa, Iván Velázquez, y me dice que si el presidente así lo pide, mantengamos el dispositivo como está”.

Una hora después, hacia las 2:20 de la tarde, el general Salamanca contó que decidió “abandonar la cumbre de alcaldes y me traslado al Palacio de Justicia. Ingreso al Palacio de Justicia, camino, no tengo seguridad, y busco hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él nuevamente, ante mi pedido de intervenir, me dice que no, que por favor no intervenga, que no ve ninguna agresividad y prefiere que no intervengamos”.

¿Por qué no hacer, aparte del pedido del presidente de la Corte, un dispositivo más fuerte en el Palacio de Justicia?

El director de la Policía sostuvo que “el dispositivo se previó” y recalcó que “nunca estuvo en riesgo la vida de los magistrados ni de los funcionarios que laboran en el Palacio de Justicia. Yo lo pude constatar. Vi el dispositivo de la Policía y cuando llego al Palacio de Justicia decido, instruyo y pido que se habilite una salida peatonal para que los funcionarios del Palacio de Justicia pudiesen salir inclusive a tomar los alimentos o dirigirse a casa, y así se hizo. Y se lo informé al presidente de la Corte y a los magistrados, y algunos funcionarios empezaron a salir”.

Agregó que Chaverra recibió “la visita del doctor Carlos Ramón González, enviado por el señor presidente de la República. Trae el mensaje el presidente de acompañar, de proteger, de blindar a la justicia, al Palacio de Justicia, a los magistrados, y el doctor Carlos Ramón González también plantea la posibilidad de proceder a quitar a las personas del entorno. Insisten algunos magistrados que no se haga y es ya cuando el señor presidente de la República, sobre las 4:30, me da la instrucción de proceder como se procedió, la Policía actuó, atendió los protocolos con gestores de convivencia. El propio doctor Carlos Ramón González, fui testigo que bajó, habló con algunos de los manifestantes. La Policía procedió y los manifestantes se dispersaron”.

El general Salamanca también desvirtuó las palabras expresadas por el exministro Carlos Medellín, quien consideró que lo que ocurrió el jueves frente al Palacio de Justicia pudo revivir “la tragedia del Palacio de Justicia del 85”.

Carlos Medellín, exministro de Justicia, afirma que con el cerco a magistrados tras la no elección de la próxima fiscal general “la sensación que tuvimos es ‘se está repitiendo la toma del Palacio de Justicia’. Afortunadamente no hubo muertos, no hubo incendio, pero estuvimos a… pic.twitter.com/yjvjheADNI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 9, 2024

“Yo estuve en el sitio, observé cómo estaba la Policía dispuesta para evitar un posible ingreso de manifestantes. Insisto, el dispositivo policial, las capacidades de la Policía dispuestas para acompañar no solamente a los magistrados de la corte, sino a todos los funcionarios que estuvieron en el lugar. Nunca estuvo en riesgo ni la vida ni la integridad de ninguno de los funcionarios que allí en ese palacio laboran. Yo estaba ahí”, subrayó el general Salamanca en Noticias Caracol.