El cruce de mensajes de Lidio García y Gustavo Petro en la instalación del nuevo Congreso

Durante la instalación del nuevo Congreso tuvo lugar un duro cruce de mensajes entre el presidente del Senado, Lidio García, y el presidente de la República, Gustavo Petro. Todo comenzó cuando García, siguiendo el protocolo, pronunció un discurso en calidad del presidente del Legislativo. En ese discurso destacó la función del Congreso y resaltó que el papel del Legislativo en la democracia. Sin embargo, en un punto mencionó que "la ciudadanía espera menos agravios y más argumentos; menos cálculos políticos y más sentido de Estado" y que "ningún país prospera cuando la confrontación termina desplazando el propósito superior de servir al bien común", y en ese momento le expresó un mensaje al presidente Petro, quien estaba a pocos centímetros de distancia.

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"La democracia colombiana -afirmó García en su discurso- tuvo la grandeza de dejar atrás viejas heridas, abrir las puertas de la institucionalidad y permitir que cualquier ciudadano pudiera alcanzar, por la vía democrática, la más alta magistratura del Estado". García afirmó que "esa generosidad merece reciprocidad" y que "quien ha recibido de la democracia la oportunidad de gobernar tiene también el deber de protegerla". Y agregó: "Ningún presidente fortalece las instituciones cuando las desacredita sin pruebas, formula acusaciones sin fundamento o convierte la sospecha permanente en instrumento de confrontación. La crítica fortalece la democracia; la descalificación infundada la debilita". Esto, aunque no lo mencionó explícitamente, guarda relación con los cuestionamientos que ha hecho Petro sobre la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente.

"Colombia necesita que la voz presidencial contribuya siempre a preservar la legitimidad de las instituciones que hicieron posible la alternancia democrática", sentenció el presidente saliente del Senado en su discurso, que tuvo una duración de alrededor de 20 minutos.



Minutos más tarde, cuando pronunció su discurso, el presidente Petro le respondió a García. "Me he referido últimamente a lo que usted menciona relativamente, y no es este el debate ni el momento y lo respetaré", afirmó Petro al inicio de su intervención dirigiéndose a García, quien se sentaba a su lado en la instalación del nuevo Congreso. "Esta noche se presenta públicamente la demanda ya interpuesta a la justicia, una demanda de nulidad. No es que vamos a presentar la demanda... es que ya se presentó con todas las pruebas que usted podrá analizar", le respondió el mandatario saliente, que no reconoce la elección de De la Espriella en las urnas por considerar que hubo fraude, aunque nunca ha mostrado pruebas.



"Supongo que uno de los primeros debates será ese tema, ya no intervengo en eso y ya depende de ustedes. No seré ni siquiera presidente en ese momento. Pero ustedes ya evaluarán en su momento respectivo si esos indicios, si esas pruebas tienen validez, suenan a mentiras o suenan a certezas. El debate político se abre, pero también será un debate judicial y me temo que acompañará los próximos años".

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