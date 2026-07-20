El mensaje de Lidio García, presidente del Senado, para Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

“Doctor Gustavo Petro, presidente saliente, y doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo entrante, los invito, dentro de sus diferencias, a pensar en nuestra patria, a respetar las decisiones democráticas y a buscar entre todos que Colombia sea cada día una mejor y prospera nación”, fueron las palabras de Lidio García, presidente saliente del Senado de la República, en su discurso en medio de lainstalación del Congreso de la República. El máximo representante del Congreso envió un mensaje para ambos líderes políticos de cara al nuevo periodo legislativo 2026-2030.

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El presidente del Senado inició su discurso diciendo que “toda responsabilidad pública tiene un comienzo y un final. Los cargos se reciben con entusiasmo y se entregan con la serenidad que concede la consciencia del deber cumplido. Hoy concluye una etapa que guardaré con especial gratitud porque la democracia colombiana me permitió por segunda vez ocupar la presidencia del Congreso de la República de Colombia. Pocas responsabilidades representan un error tan grande como conducir la institución donde se expresa la pluralidad política de la nación. Al llegar este momento pienso, sobre todo, en la confianza que el Congreso depositó en mí para presidir esta corporación en dos de los momentos más complejos de nuestra historia reciente”, refiriéndose el senador a la pandemia del Covid-19 y a las fuertes tensiones políticas que vive el país. “Las instituciones revelan su verdadero valor cuando el país atraviesa momentos difíciles”, agregó.

Uno de los mensajes que García dio al Ejecuto fue que “las coyunturas pasan, los gobiernos cambian. La confianza en una nación depende de que sus instituciones permanezcan firmes cuando más se les necesita. Con esa convicción ejercimos esta presidencia. Siempre entendimos que el Congreso no pertenece a un gobierno ni a una mayoría circunstancial; ni siquiera a los que ocupan estas curules. Pertenece a la República y por esa razón debe actuar con independencia, con equilibrio y absoluto respeto por el orden constitucional. Defender esa autonomía nunca significó promover confrontaciones; significó preservar el equilibrio entre los poderes públicos, garantizar el derecho a todas las bancadas a deliberar en libertad y recordar que la independencia del Congreso no protege a los parlamentarios, sino que protege a los colombianos”.