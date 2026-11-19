Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, está en el ojo del huracán debido a las dudas que deja la veracidad de su título profesional como ingeniera de Minas y Metalúrgica de la sede en Antioquia de Universidad Nacional, así como de su tarjeta profesional.

Las dudas surgieron de un documento de la Universidad de octubre de 2025 en el que se precisó que Estrada Holguín no figuraba como egresada de esa institución, ni del programa profesional acreditado, al tiempo que señaló que el diploma que la acreditaría como ingeniera no fue expedido por ese centro académico. La situación derivó en la apertura de una investigación al interior del mismo Pacto Histórico que ordenó a su comité de ética que "active de manera inmediata los mecanismos disciplinarios correspondientes, investigue los hechos con rigor y resuelva la situación de la congresista a la mayor brevedad posible".

Publicidad

La congresista Jennifer Pedraza reclamó la renuncia inmediata de Estrada Holguín a su escaño en el Congreso para "defenderse sin ese poder", al tiempo que exigió respeto por la universidad pública.



Las irregularidades en diploma de Verónica Estrada

A propósito de la situación, Noticias Caracol habló con Verónica Botero Fernández, exdecana de la facultad de Minas de la Universidad Nacional, quien manifestó que se enteró de la existencia de la congresista en el debate contra el canciller Omar Bula tras la controversia sobre la corrección del manganeso. “Dijeron que era Ingeniera de Minas y yo dije: esta no puede ser egresada da la facultad hablando de los minerales como habla. Es imposible”, señaló.

Publicidad

Indicó que tuvo conocimiento en la noche de esté miércoles de su diploma, certificado de notas y tarjeta profesional, al ver esos documentos manifestó su incredulidad debido a que era egresada de la facultad de Minas de la Unal. “Me fui a mirar la fecha de grado, que era durante mi decanatura, pues los diplomas los firmamos siempre el decano o decana de turno, rector o secretario de turno. Efectivamente, cuando miro este diploma tenía la firma de la rectora, la secretaría general, pero la firma del decano no era mi firma ni la de ninguno de los decanos que me antecedió ni me sucedió. Yo dije: ¡Qué es esto tan raro!”, puntualizó.

Botero Fernández explicó que luego de ver la noticia confirmó que ese título era completamente falso y que esa no era su firma. “Aparece un certificado de notas de la universidad, pero hay algunas irregularidades por las que uno dice que es muy raro”, añadió.

Publicidad

Una de las inconsistencias que señala Botero Fernández en los documentos de la congresista Estrada es que aparece el "pénsum perfecto"; es decir, “unas notas altísimas, en un periodo como el 2020 cuando hubo pandemia y un paro que venía del 2019 y en la sede de Medellín hubo un semestre irregular en el cual no pudo cursar todas esas materias”. Añadió que tiene conocimiento de que en noviembre del 2025 se envío a la Fiscalía una denuncia correspondiente por la posible falsedad en estos documentos.

NOTICIAS CARACOL