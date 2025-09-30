En vivo
POLÍTICA

Funcionario de EE. UU. responde a Benedetti sobre visas: “¿Cómo se “renuncia” algo que no se tiene?”

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se refirió a las declaraciones del Ministro del Interior. Gobierno Trump le ha cancelado la visa a varios funcionarios de Petro.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 30 de sept, 2025
Armando Benedetti, ministro del Interior.
