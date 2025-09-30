Funcionario de EE. UU. responde a Benedetti sobre visas: “¿Cómo se “renuncia” algo que no se tiene?”

Luego de que Estados Unidos le revocara la visa al presidente colombiano Gustavo Petro, elevando la tensión entre los gobiernos, desde este lunes se ha conocido que a otros funcionarios también les han cancelado el documento, como es el caso de Edwin Palma, ministro de Minas y Energía; Angie Rodríguez, directora del Dapre; y Juan Florían, ministro de la Igualdad.

Incluso, la canciller Rosa Villavicencio reconoció que las relaciones con EE. UU. "están tensas" y anunció que renunciará a su visa en solidaridad con el presidente. "Si por ser pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo que también lo somos y renunciamos a ese documento", dijo la funcionaria. Esta misma determinación la tomó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien comunicó que dejará de usar su visa en respaldo al jefe de Estado: "Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa".

Otra de las funcionarias cercanas a Petro que renunció a la visa fue la superintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque, quien acusó al Gobierno de EE.UU. de actuar con "afán de dominación planetaria por medio de la violencia" y de "pretender censurar a quienes alzan su voz para denunciar el abominable genocidio que se está cometiendo en Gaza".



En tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se manifestó en términos similares a los de sus compañeros de gabinete. En declaraciones a medios de comunicación, el jefe de la cartera política indició que “debería haber la solidaridad por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del Gobierno nacional que estén comprometidos con el presidente, y sobre todo con la injusta quitada de visa que tiene una connotación política dentro del marco de las Naciones Unidas que nunca debió haber sucedido”.

De esta manera, Benedetti sugirió la renuncia a la visa por parte de los funcionarios colombianos. Sin embargo, en una breve respuesta, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le respondió a través de X: “¿Cómo se “renuncia” algo que no se tiene?”.

Cabe señalar que, en el 2023, el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a Benedetti por, al parecer, mal uso del pasaporte diplomático, según explicó el funcionario en ese momento.



¿Por qué Estados Unidos le revocó la visa al presidente Petro?

Estados Unidos justificó la revocatoria del documento de Petro al acusarlo de instar a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía un alto el fuego en Gaza y rechazaba la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la ONU.

Gustavo Petro, firme crítico de Israel, rompió relaciones diplomáticas con ese país en mayo de 2024 y se ha convertido en uno de los principales defensores de la causa palestina en América Latina. De hecho, durante el consejo de ministros de este lunes, el mandatario señaló que el Tratado de Libre Comercio con Israel llega a su fin. Además, Petro anunció que se redefinirán acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Durante ese encuentro, Petro elevó nuevamente el tono y afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, merece ir a la cárcel si sigue apoyando el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza. "Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer", manifestó.

En tanto, la canciller Villavicencio insistió en que Colombia mantendrá su "compromiso con los derechos humanos, la paz y la diplomacia multilateral", pese a que ni el presidente ni varios de sus ministros cuenten con visado estadounidense. Recordó además que el país asumirá en enero un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con información de EFE