Gabriela Muñoz tras denuncias de supuestas irregularidades en Aerocivil: “No nombré, no contraté”

Gabriela Muñoz emitió un comunicado rechazando los señalamientos que han hecho en su contra sobre presuntas contrataciones irregulares en la Aeronáutica Civil (Aerocivil) durante el tiempo que ella trabajo con la entidad. Su nombre salió a relucir por denuncias realizadas por la saliente directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, y por el representante a la Cámara Daniel Briceño.

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Rodríguez, quien mencionó una “red de mujeres” en la Casa de Nariño, dijo que Muñoz era la "mujer poderosa de la Aerocivil", mientras que Briceño denunció una serie de "afortunadas coincidencias" en la vinculación de la joven y su círculo familiar en la empresa, entre los que están su hermano, Santiago David Muñoz, y algunos primos. (Lea también: Angie Rodríguez habla de Juliana Guerrero y una “red de mujeres que creía que mandaba” en Palacio)



“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios”

Tras estas denuncias, Gabriela Muñoz reaccionó en sus redes sociales y dio su versión de cómo ingresó a la Aerocivil y qué funciones cumplió allí, manifestando que entendía “que la vinculación de varias personas de una misma familia a una entidad pública puede generar inquietudes y una percepción de favoritismo”, por lo que “esas preguntas son legítimas y merecen respuestas claras, verificables y basadas en hechos”.

La joven admitió que “mi madre presentó nuestras hojas de vida ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa. Posteriormente, la Aerocivil, a través de las áreas competentes, revisó y evaluó nuestros perfiles y tomó las decisiones correspondientes”, asegurando que “yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos. Tampoco solicité, recomendé, presioné o gestioné la vinculación de familiares, amigos o terceros”, ya que “mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”.



Esto dijo Gabriela Muñoz sobre su patrimonio

La joven rechazó “categóricamente la afirmación según la cual tendría un patrimonio cercano a los doce mil millones de pesos como consecuencia de mi paso por la Aerocivil. Esa información es falsa. Mi remuneración correspondía a uno de los niveles salariales más bajos de la entidad, como puede verificarse directamente con la Aerocivil. Mis ingresos, declaraciones y situación patrimonial también pueden ser revisados por las autoridades competentes”.



Muñoz fue enfática en decir que su “cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación” porque “mis funciones fueron asistenciales y secretariales. No ocupé un cargo técnico o directivo, no tuve personal bajo mi mando ni ejercí autoridad sobre funcionarios o contratistas”. Añadió que su “asistencia a determinadas reuniones institucionales se produjo por invitación del director de la Aerocivil. En esos espacios cumplí funciones asistenciales y secretariales acordes con mi cargo. Mi presencia no implicaba capacidad de mando, facultad para impartir instrucciones ni poder de decisión”.



Por otro lado, reveló que ha recibido “amenazas y mensajes hostiles que afectan mi seguridad y la de mi familia. Estos hechos están siendo puestos en conocimiento de las autoridades. El control ciudadano, las preguntas de los medios y la discusión pública son legítimos; las amenazas y el hostigamiento no lo son”.

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Gabriela Muñoz señaló que no pretende “que la ciudadanía acepte mis afirmaciones sin verificarlas. Solicito que cada señalamiento sea examinado a partir de hechos concretos, documentos y responsabilidades individuales: qué decisión habría tomado, qué instrucción habría impartido y qué evidencia demostraría una intervención de mi parte”, por lo que “responderé con claridad por mis propias actuaciones. Confío en que la revisión de los documentos, las funciones reales de mi cargo y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes permitirán esclarecer los hechos”.

Finalizó diciendo que “mi posición es clara: No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones y no tomé decisiones directivas en la Aerocivil. Estoy dispuesta a que mi actuación sea revisada y esclarecida con documentos”.

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El presidente Gustavo Petro reaccionó al comunicado de Gabriela Muñoz y expresó: “No me gustan las injusticias y más cuando implican una calumnia sobre mi o cuando destruyen seres humanos”. [sic] (Lea también: Presidente Gustavo Petro anuncia acciones penales contra Angie Rodríguez)

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