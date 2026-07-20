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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Iván Cepeda dice al llegar a instalación del Congreso que seguirá en desobediencia civil pacífica

Iván Cepeda dice al llegar a instalación del Congreso que seguirá en desobediencia civil pacífica

Ante las cámaras de Noticias Caracol, el excandidato presidencial, que liderará la oposición desde su curul en el Senado, insistió en no reconocer la legitimidad del gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Iván Cepeda
Iván Cepeda
Colprensa

El excandidato presidencial Iván Cepeda afirmó este domingo al llegar a la instalación del nuevo Congreso que se mantendrá en desobediencia civil pacífica durante el próximo gobierno. "Esa es nuestra línea y nuestra orientación", dijo al responder una pregunta de Noticias Caracol Cepeda, excandidato presidencial y quien liderará la oposición desde su curul en el Senado como jefe de la bancada del Pacto Histórico una vez asuma el poder el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Precisamente, Cepeda también afirmó este domingo que con De la Espriella, "siendo una persona que no va a respetar desde la jefatura del Estado la soberanía de nuestro país y que va a intentar convertirnos en una especie de protectorado de otra nación, nosotros no podemos responsbalemente darle a ese supuesto mandatario legitimidad".

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Cepeda anunció el viernes que no asistirá a la investidura del presidente electo el próximo 7 de agosto, al considerar que este carecerá de "legitimidad política y ética" por su "estrecha" relación con Estados Unidos. "De la Espriella podrá posesionarse como presidente de la República, pero no por ese acto formal tendrá legitimidad política y ética como presidente de la República", afirmó Cepeda en una declaración a medios de comunicación. Además de sostener que no acudirá al acto de posesión de De la Espriella, que tiene ciudadanía estadounidense, dijo que impulsará una estrategia de "desobediencia civil", que definió como una acción "pública, pacífica, no violenta y consciente", aunque no dio detalles sobre las acciones que convocará. Fue esa la idea en la que insistió este domingo.

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El senador sostiene que el presidente electo y su entorno político están "entregando al Gobierno de Estados Unidos el control de nuestra seguridad nacional" y relaciona esa acusación con la reunión que sostuvo el jueves en Washington el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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