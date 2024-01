Iván Duque le responde a Gustavo Petro por publicar foto de su esposa: “Es propio de la peor ralea”

La polémica generada por cuenta de la designación que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la primera dama, Verónica Alcocer, como embajadora en misión especial a El Vaticano en 2023 y que la Procuraduría considera que debe ser declarada nula, sigue generado eco. Recientemente, el expresidente Iván Duque se pronunció al respecto.



La Procuraduría argumentó que, como Verónica Alcocer no es funcionaria, el presidente no tenía la potestad para nombrarla a ella como embajadora de misión especial y tuvo que haber asignado a una persona que sí fuera funcionaria para la reunión con el papa Francisco.

En medio de la controversia, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, hizo una publicación en la que citó decretos de nombramientos especiales que le hicieron a la ex primera dama María Julia Ruiz, esposa de Iván Duque.



“Dependiendo del tono político del gobierno, la procuradora se silencia o ataca”, escribió el presidente Petro junto a la imagen.

@petrogustavo

Luego, el expresidente Iván Duque rechazó el uso de la imagen de su esposa María Julia Ruiz en redes sociales por parte del presidente Petro y lo calificó como una amenaza.

"Nunca he emitido algún pronunciamiento personal en contra de familiares de Gustavo Petro. Siempre he rechazado la bajeza, la cobardía y la mezquindad de quienes hacen política con odio”, escribió Iván Duque.

Y agregó que “utilizar la imagen de mi esposa en una cuenta de redes sociales por parte de la cabeza del Gobierno es una amenaza directa que evidencia la vileza de quien quiere montar un régimen de represión. Siempre he estado abierto al debate de las ideas y de exponerlas en democracia como lo hicimos en el 2018, derrotando al populismo. Agredir a familiares y exponer su imagen es propio de la peor ralea”. Destacó que la "misión especial para atender invitaciones internacionales de las primeras damas se ha utilizado de conformidad con la ley en varios gobiernos".