Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Las quejas del Pacto Histórico en la consulta y las respuestas de la Registraduría: le explicamos

Las quejas del Pacto Histórico en la consulta y las respuestas de la Registraduría: le explicamos

El registrador Hernán Penagos señaló que "no hubo dificultades para que la ciudadanía pudiera ejercer el derecho al voto”.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 26 de oct, 2025
Iván Cepeda.

