En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Un "ejército de salvación" global: el discurso de Petro en manifestación propalestina en Nueva York

Un "ejército de salvación" global: el discurso de Petro en manifestación propalestina en Nueva York

El mandatario colombiano, quien esta semana dio su último discurso en la Asamblea General de la ONU, participó en la marcha vistiendo una kufiya sobre sus hombros y la gorra de la Presidencia y estuvo acompañado por el músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante manifestación propalestina en Nueva York.
X: @petrogustavo

Publicidad

Publicidad

Publicidad