Vicepresidenta de la Cámara denuncia amenazas contra su vida de disidencias y el Eln: "Ayúdenme"

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, denunció en sus redes sociales que ha recibido cuatro amenazas contra su vida y la de su familia por parte de las disidencias de las Farc y el Eln, y pidió ayuda de los organismos internacionales.

Garrido indicó en un video que la primera y la segunda amenaza las recibió entre abril y junio del año pasado, por parte del Eln, mientras que la tercera, ocurrida en noviembre del 2024, y la cuarta fueron de parte de las disidencias de las Farc, del frente décimo Guadalupe Salcedo.

"La cuarta fue ayer, por parte de las Farc, en la que me citan hoy (viernes 16 de mayo) a las dos de la tarde a un consejo de guerra. También han hecho videollamadas intentando notificarme (...) Esta es la cuarta amenaza que recibo por parte de los grupos criminales que Petro ha fortalecido en Colombia", aseguró la vicepresidenta de la Cámara en el clip.

Añadió que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, así como la Presidencia de la República, y la Unidad Nacional de Protección (UNP), tiene conocimiento de las amenazas, sin embargo dijo que "no han hecho nada". "Las únicas respuestas que recibí fueron una resolución de la UNP, para notificarme en octubre del 2024 que debilitarían mi esquema de seguridad, y otra de la Policía Nacional, indicando que las amenazas recibidas no representaban nada porque se estaban enviando por WhatsApp", explicó.

Lina María Garrido pide ayuda internacional

Garrido le pidió ayuda a varios miembros de la comunidad internacional como el Parlamento Europeo, el gobierno de Estados Unidos, y el secretario de Estado de E.. UU., Marco Rubio. "Por favor, ayúdenme a proteger a mi familia. Me quieren matar", dijo.

También, le pidió al ministro de Defensa Pedro Sánchez que "defienda como se debe, como manda la Constitución, a las personas de la vereda La Siberia, en el municipio de Tame, Arauca, que fue donde me citaron".

Por último, aclaró que no "está deprimida" ni "suele atentar contra su integridad" y goza de "buena salud".



Las pruebas de las presuntas amenazas contra Lina María Garrido

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes anexó a la publicación de su cuenta tres imágenes en las que se ven las supuestas amenazas. En una se lee: "Este llamado es con el fin de hacer presencia o enviar un delegado a la citación que se llevará a cabo en la vereda La Siberia, una jurisdicción de Tame, Arauca, mañana viernes a las 2 p. m. Léase y cúmplase".

En otra, está un comunicado del Eln de abril de 2024, el cual indica: "Carreño y Lina Garrido no son ningún mesías ni auténticos líderes, mucho menos hijos ejemplares en Arauca. Dejen de hacer politiquería estigmatizando a los araucanos, no le mientan al pueblo, no sean de doble moral".

