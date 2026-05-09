Video: Así fue la llegada del féretro de Germán Vargas Lleras al Palacio de San Carlos

El ambiente en el centro histórico de Bogotá se tornó solemne con la llegada del coche fúnebre que transporta el féretro del exvicepresidente Germán Vargas Lleras al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería y uno de los edificios más emblemáticos de la diplomacia colombiana.
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#Atención | El coche fúnebre que lleva el cuerpo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras llega al Palacio San Carlos en Bogotá.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 9, 2026
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