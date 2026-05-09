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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Video: Así fue la llegada del féretro de Germán Vargas Lleras al Palacio de San Carlos

Video: Así fue la llegada del féretro de Germán Vargas Lleras al Palacio de San Carlos

Hacia la 1:30 de la tarde se registró la llegada del coche fúnebre con el féretro de Germán Vargas Lleras al Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de may, 2026
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Germán Vargas Lleras
Noticias Caracol - Archivo

El ambiente en el centro histórico de Bogotá se tornó solemne con la llegada del coche fúnebre que transporta el féretro del exvicepresidente Germán Vargas Lleras al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería y uno de los edificios más emblemáticos de la diplomacia colombiana.

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