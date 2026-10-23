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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Viviane Morales vuelve al Gobierno De la Espriella y liderará “desmonte de la falsa paz”

Viviane Morales vuelve al Gobierno De la Espriella y liderará “desmonte de la falsa paz”

Morales duro unas cuantas semanas en el Ministerio de Educación, pero salió del cargo por motivos personales. Presidencia informó que será la Consejera Comisionada de Paz.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Viviane Morales.
Viviane Morales.
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Presidencia de la República informó, en un comunicado, que el presidente Abelardo De La Espriella designó a Viviane Morales Hoyos como Consejera Comisionada de Paz. De igual forma, asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

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Entre sus funciones y objetivos asignados, Morales liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos y verificará el destino de los recursos públicos. Otra de las misiones es identificar las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos.

“Esta decisión responde a la determinación del Gobierno nacional de examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”, detalló Presidencia en un comunicado.

De esta Manera, Presidencia señaló que, en el marco de la Constitución y la ley, Morales impulsará reformas, la revisión de las políticas vigentes y el desmonte de estructuras que hayan desviado sus propósitos institucionales o resulten burocráticamente innecesarias.

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En el comunicado insisten que la medida busca examinar los resultados de la denominada "falsa paz" y poner fin al uso del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos.

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“La falsa paz no será una política permanente de Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas. El Gobierno nacional reafirma su compromiso de actuar con firmeza y transparencia para que la paz se traduzca en resultados concretos y seguridad real para todos los colombianos”, puntualizaron desde Presidencia.

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