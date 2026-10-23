Viviane Morales vuelve al Gobierno De la Espriella y liderará “desmonte de la falsa paz”

Presidencia de la República informó, en un comunicado, que el presidente Abelardo De La Espriella designó a Viviane Morales Hoyos como Consejera Comisionada de Paz. De igual forma, asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

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Entre sus funciones y objetivos asignados, Morales liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos y verificará el destino de los recursos públicos. Otra de las misiones es identificar las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos.



“Esta decisión responde a la determinación del Gobierno nacional de examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”, detalló Presidencia en un comunicado.



De esta Manera, Presidencia señaló que, en el marco de la Constitución y la ley, Morales impulsará reformas, la revisión de las políticas vigentes y el desmonte de estructuras que hayan desviado sus propósitos institucionales o resulten burocráticamente innecesarias.

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En el comunicado insisten que la medida busca examinar los resultados de la denominada "falsa paz" y poner fin al uso del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos.

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“La falsa paz no será una política permanente de Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas. El Gobierno nacional reafirma su compromiso de actuar con firmeza y transparencia para que la paz se traduzca en resultados concretos y seguridad real para todos los colombianos”, puntualizaron desde Presidencia.

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