Dragon Quest III HD-2D Remake sorprende con escenas exclusivas

Square Enix ha emocionado a los fanáticos al revelar que Dragon Quest III HD-2D Remake, la esperada nueva versión de la querida franquicia Dragon Quest, no solo contará con la historia clásica, sino que también ofrecerá contenido inédito centrado en Ortega, el héroe de Aliahan y padre del protagonista.

Una Nueva Perspectiva en la Historia

Este remake promete profundizar en los lazos familiares del protagonista, ofreciendo nuevos capítulos que explorarán la vida y las hazañas de Ortega. Los jugadores podrán disfrutar de una narrativa más rica y detallada, con escenas adicionales que no estaban presentes en el juego original. Este contenido exclusivo del remake permitirá a los jugadores conocer mejor a Ortega y entender su importancia en el universo de Dragon Quest.

Gráficos impresionantes y localidades reconstruidas

El juego aprovecha la tecnología HD-2D para recrear ciudades icónicas del original con gráficos impresionantes. Entre las localidades que los jugadores podrán explorar se incluyen:

Portoga: Una nación marinera y puerto principal, conocida por su comercio y sus barcos, donde los héroes podrán obtener información sobre el estado del mundo.

Una pequeña nación caracterizada por su vegetación exuberante, incluyendo árboles de cerezo y campos de arroz. Ibis: Una ciudad situada en el desierto, famosa por su pozo de agua, un recurso vital en un entorno tan árido.

Plataforma y fecha de lanzamiento

Dragon Quest III HD-2D Remake estará disponible en múltiples plataformas, incluyendo Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S, y PC vía Steam y Microsoft Store en Windows. Los fanáticos podrán disfrutar de esta nueva aventura a partir del 14 de noviembre de 2024.

