Karol G brilla en la celebración del primer aniversario de Fortnite Festival con acceso total

El primer aniversario del Fortnite Festival está aquí, y Epic Games lo celebra en grande con un evento cargado de música, estilo y sorpresas. Desde el 12 hasta el 15 de diciembre, los jugadores podrán disfrutar de un fin de semana de acceso total que desbloqueará más de 280 pistas de improvisación en el Escenario Principal y el Escenario de Batalla. Pero la celebración no termina ahí: entre las estrellas que brillan en este festejo, Karol G se lleva un lugar especial con su retorno como una de las ídolos destacadas en los nuevos lotes de ídolos de platino.

La Bichota de Fortnite: Karol G regresa con un estilo platino

Karol G, la aclamada superestrella colombiana, ha dejado su huella en el Fortnite Festival como la ídolo de la temporada 5, y ahora regresa con una versión renovada y llena de brillo. El Lote Karol G Platino trae consigo un atuendo deslumbrante que refleja su energía y carisma únicos, además del icónico Bajo Bichota Platino, un instrumento que combina la música y el estilo de la artista con toques de lujo.

Desde su primera aparición en el festival, Karol G ha sido una de las figuras favoritas de los fans, llevando su autenticidad y poder escénico al universo de Fortnite. Ahora, con este lanzamiento especial, los jugadores podrán revivir su legado y tocar al ritmo de la Bichota mientras exploran las pistas de improvisación y compiten por los mejores puntajes en los escenarios musicales del juego.

Un fin de semana para celebrar un año inolvidable

El fin de semana de acceso total es el regalo perfecto para la comunidad de Fortnite. Desde el 12 de diciembre a las 19:00 (hora Colombia) hasta el 15 de diciembre a la misma hora, todos los jugadores tendrán acceso gratuito a la impresionante biblioteca de improvisaciones musicales del festival. Este es el momento ideal para volver a tocar clásicos, descubrir canciones nuevas y experimentar el modo competitivo en el Escenario de Batalla.

Desbloquea pistas, ídolos y sorpresas inolvidable Imagen: cortesía Epic Games

El Fortnite Festival ha sido, desde su inicio, un espacio donde la música y los videojuegos convergen. Con presentaciones estelares de artistas de talla mundial como Lady Gaga, Billie Eilish, Metallica y The Weeknd, el evento ha logrado capturar la esencia de la música en un formato interactivo y único. Sin embargo, es la conexión con artistas latinos como Karol G lo que ha consolidado la relevancia del festival entre audiencias globales.

Desde el regreso de grandes artistas hasta la oportunidad de disfrutar de un fin de semana lleno de música y competencia Imagen: cortesía Epic Games

Más sorpresas en la tienda del Festival

Además del regreso de Karol G, el Fortnite Festival presenta nuevos lotes de ídolos de platino para artistas como The Weeknd, Lady Gaga y Billie Eilish. Cada uno de estos lotes incluye atuendos reactivos y accesorios exclusivos que enriquecen la experiencia visual y musical de los jugadores. También destaca el nuevo lote de improvisación de Metallica, que incluye pistas icónicas como One y Sad But True.

Fortnite Festival promete sorprender a la comunidad con su celebración de un año de éxitos Imagen: cortesía Epic Games

Estos lotes estarán disponibles en la tienda hasta el 19 de diciembre, ofreciendo una oportunidad limitada para los jugadores que deseen ampliar su colección y personalizar sus atuendos e instrumentos con estilos únicos.

Un futuro brillante para el Fortnite Festival

Aunque este aniversario marca el final de su primer año, el Fortnite Festival apenas comienza. Epic Games ya está trabajando en nuevas experiencias y actualizaciones para 2025, asegurando que la música siga siendo una parte esencial de su universo. Mientras tanto, 2024 aún guarda sorpresas que mantendrán a la comunidad emocionada y conectada.

Karol G, Billie Eilish y más: los ídolos platino brillan en el Fortnite Festival Imagen: cortesía Epic Games

Así que no pierdas la oportunidad de unirte a la celebración. Ya sea tocando las pistas de improvisación más emocionantes, enfrentándote a otros jugadores en el Escenario de Batalla o simplemente disfrutando del carisma único de Karol G en su versión platino, este aniversario del Fortnite Festival es un evento que ningún fanático querrá perderse.

¡Prepara tus instrumentos, busca a tus amigos y celebra este fin de semana lleno de música y diversión en Fortnite!

