Ya es oficial: Zelda lideró un Nintendo Direct repleto de regresos y sorpresas

Los Nintendo Direct suelen convertirse en una vitrina para conocer el futuro de la compañía, pero también en un espacio donde los rumores, las expectativas y la nostalgia se encuentran. Con Nintendo Switch 2 ya establecida en el mercado, muchos jugadores esperaban descubrir qué franquicias marcarán la nueva etapa de la consola y cuáles serán las apuestas más fuertes para los próximos meses y años.

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La transmisión más reciente no decepcionó en cantidad de anuncios. Desde nuevas entregas de series históricas hasta el regreso de sagas que llevaban años ausentes, Nintendo construyó una presentación cargada de novedades para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Durante los primeros minutos comenzaron a aparecer nombres importantes. FromSoftware mostró novedades de The Duskbloods y confirmó una prueba cerrada de red para este año. También se presentó Nintendo Switch Sports Resort, una nueva entrega ambientada nuevamente en Wuhu Island con doce disciplinas deportivas y lanzamiento programado para el 22 de octubre.



La presentación continuó con actualizaciones para Pokémon Pokopia, que recibirá una expansión de pago y contenido gratuito centrado en la exploración submarina. Xenoblade también tuvo protagonismo gracias al anuncio de Xenoblade Genesis, una nueva etapa para la franquicia que llegará en 2027.



Los seguidores de Fire Emblem recibieron un primer vistazo a Fire Emblem: Fortune’s Weave, una aventura completamente nueva que llegará el 17 de septiembre a Nintendo Switch 2. Mientras tanto, los fanáticos de Splatoon conocieron más detalles de Splatoon Raiders, una experiencia enfocada en la exploración y el juego para un solo jugador que estará disponible el 23 de julio.

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Sin embargo, mientras los anuncios seguían acumulándose, muchos jugadores esperaban la aparición de una franquicia que ha definido varias generaciones dentro de Nintendo.

Y fue precisamente después de la mitad de la presentación cuando llegó uno de los momentos más importantes del evento.

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Nintendo confirmó oficialmente el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2.

Considerado por millones de jugadores como uno de los videojuegos más importantes de la historia, el clásico originalmente lanzado para Nintendo 64 volverá completamente renovado para una nueva generación. Aunque Nintendo todavía no reveló todos los detalles de esta nueva versión, sí confirmó que llegará durante 2026 y que será exclusivo de Nintendo Switch 2.

El anuncio se convirtió rápidamente en uno de los más comentados del Direct. No solo representa el regreso de una de las aventuras más influyentes de Link, sino también una nueva oportunidad para que jugadores que nunca experimentaron la obra original descubran uno de los títulos más importantes del catálogo de Nintendo.

Pero Zelda no fue la única sorpresa importante.

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Square Enix confirmó oficialmente KINGDOM HEARTS IV para Nintendo Switch 2. El nuevo capítulo de la saga mostrará a Sora explorando Quadratum y conociendo nuevos personajes en una historia que busca iniciar una nueva etapa para la franquicia. Además, la compañía anunció KINGDOM HEARTS Collection I~III, una recopilación que reunirá gran parte de la historia principal y llegará el 8 de octubre.

Otra franquicia que regresó fue Star Fox. Nintendo presentó una reinterpretación cinematográfica del clásico Star Fox 64, con gráficos renovados, escenas completamente dobladas, banda sonora orquestal y nuevas modalidades multijugador. Su lanzamiento está programado para el 25 de junio.

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Los RPG también tuvieron una presencia destacada. DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World llegará el 3 de diciembre, mientras que Metaphor: ReFantazio aterrizará en Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre. A esto se suman FINAL FANTASY RESONANCE, una nueva aventura HD-2D inspirada en la esencia clásica de la franquicia, y el anuncio de FINAL FANTASY XIV Online para la nueva consola.

Entre los juegos de acción sobresalieron Onimusha: Way of the Sword, previsto para el 25 de septiembre; Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, que llegará el 23 de junio; y Stellar Blade, cuyo lanzamiento para Switch 2 fue confirmado para 2026.

La lista de anuncios continuó creciendo con títulos como Big Walk, Lies of P: Complete Edition, Rayman Legends Retold, RuneScape: Dragonwilds, Lords of the Fallen II, Ninjala 2: The Uncharted Planet, Muramasa: Revenant Blades, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Hello Kitty Party Land y ONE PIECE: Grand Gourmet.

También hubo espacio para experiencias cooperativas como Orbitals, para el regreso de Rhythm Heaven Groove con más de 80 minijuegos musicales, y para DELTARUNE Chapter 5, que llegará como actualización gratuita el próximo 24 de junio.

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Nintendo tampoco olvidó a Donkey Kong. La compañía anunció el evento especial DK Challenge para Nintendo Switch Online y nuevo contenido temporal para Donkey Kong Bananza, incluyendo elementos inspirados en Super Mario Bros.

Como si eso fuera poco, el montaje final confirmó la llegada de más títulos al ecosistema de Nintendo Switch 2, incluyendo METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Tales of Eternia Remastered, DayZ Cool Edition, Observer: System Redux, SnowRunner y varios proyectos adicionales previstos para 2026 y 2027.

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Al finalizar la transmisión quedó claro que Nintendo no solo buscó mostrar nuevos lanzamientos. El Direct sirvió para definir buena parte del futuro de Switch 2 mediante una mezcla de nuevas franquicias, secuelas esperadas y regresos históricos. Y aunque hubo anuncios para prácticamente todos los gustos, el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time terminó convirtiéndose en el momento que más conversación generó entre los seguidores de la compañía, reafirmando el peso que la saga sigue teniendo incluso décadas después de su lanzamiento original.

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