Asesinan a presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, Mileidy Villada: detalles del crimen

Este jueves 7 de mayo se conoció un grave hecho de violencia en Obando, Valle del Cauca. La víctima fue la presidenta del Concejo de ese municipio ubicado en el norte del departamento. Mileidy Villada llevaba tres periodos consecutivos como concejala y militaba en el partido Centro Democrático.



Información suministrada por las autoridades indicaron que la mujer fue asesinada a las afueras de un restaurante cuando departía con un grupo de personas. Al parecer, desconocidos la llamaron por su nombre y después desenfundaron armas de fuego contra su integridad, acabando con su vida en el lugar.

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Después del crimen, los homicidas huyeron del lugar. De inmediato, las autoridades desplegaron un plan candado para dar con los responsables. Al mismo tiempo, los investigadores piden a la ciudadanía que denuncie a los presuntos asesinos para poder darles captura.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “el hecho ocurrió en el barrio El Jardín, donde hombres armados que se movilizaban en motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Obando con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Al igual, la AT 009/22 y su informe de seguimiento 026/24 para Obando, advirtiendo que el riesgo sigue siendo alto debido a la persistencia de estructuras criminales y la movilidad de las confrontaciones hacia municipios cercanos. El informe también señala que la respuesta institucional fue parcial y desarticulada, pues varias entidades no entregaron información completa sobre las acciones implementadas para atender las alertas y proteger a la población”.



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Centro Democrático se pronuncia sobre homicidio de presidenta del Concejo de Obando

Varios miembros del partido Centro Democrático, donde militaba la concejala, se pronunciaron a través de sus redes sociales sobre el crimen.

Desde el partido se emitió un comunicado: "Con profundo dolor rechazamos el cobarde asesinato de nuestra concejal y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle, Mileidy Villada. A solo 25 días de las elecciones, nuevamente nuestro partido es golpeado por la violencia que hoy azota a Colombia y sigue acabando con la vida de líderes políticos y voces de oposición. Destroza el alma saber que una mujer que decidió servirle a su comunidad terminó asesinada en manos de los violentos. Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público. A sus familiares y allegados, toda nuestra solidaridad y condolencias. Exigimos celeridad en las investigaciones y garantías reales para quienes hoy ejercen liderazgo político en el país".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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