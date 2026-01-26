Frisby habló sobre empleado en Ibagué que denunció "humillaciones": será reubicado

Un episodio ocurrido en la plazoleta de comidas del centro comercial La Estación, en Ibagué, se hizo viral en redes sociales. Un video muestra a un empleado de la cadena de restaurantes Frisby gritando y denunciando presuntas humillaciones en su lugar de trabajo.

Las imágenes, grabadas por clientes que se encontraban en el lugar, muestran al empleado uniformado, visiblemente alterado, golpeando el mesón del local y expresando a gritos su inconformidad. En el video se le escucha decir frases como: “Estoy aburrido de cómo me humillan, yo hago bien mi trabajo”, mientras decenas de personas observan la escena con sorpresa. Todo ocurrió en un espacio público, en plena hora de atención. Varias personas continuaron grabando mientras el trabajador insistía en que, pese a cumplir con sus funciones, era humillado de manera constante.



#ATENTOS. En las últimas horas salió a la luz un nuevo video relacionado con el presunto caso de maltrato laboral en un local de Frisby ubicado en la ciudad de Ibagué. Este material reforzaría las denuncias del trabajador y ha reavivado la indignación en redes sociales. https://t.co/F9cwcmSbry pic.twitter.com/UtiGAaEVib — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 24, 2026

Frisby habló sobre empleado que denunció ser humillado en su trabajo

Tras la viralización del video, Frisby S.A. BIC emitió un comunicado oficial en el que explicó las acciones adoptadas una vez se tuvo conocimiento de la situación. La empresa informó que "activó de manera inmediata sus protocolos de seguridad y salud en el trabajo, a través del área de Gestión Humana y Bienestar", con el fin de brindar acompañamiento tanto al trabajador involucrado como al equipo que se encontraba en el punto de venta al momento del incidente.

En el pronunciamiento, Frisby señaló que cumple estrictamente con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno nacional y sus propios protocolos internos orientados a la protección de la dignidad de sus colaboradores. Además, aseguró que cuenta con canales formales de escucha activa para atender cualquier situación que pueda afectar la salud mental o el entorno laboral de sus empleados. “Desde nuestro propósito de alimentar con amor, seguiremos actuando con transparencia, responsabilidad y humanidad”, indicó la compañía.



Reubicarán al trabajador de Frisby

Tras la difusión del video, el Ministerio del Trabajo anunció que abrió una actuación administrativa para revisar el caso. Funcionarios de la Dirección Territorial del Tolima realizaron entrevistas a trabajadores del punto de venta. Según Lina Mendieta, directora de la oficina del Ministerio en Tolima, en diálogo con Alerta Tolima, la mayoría de empleados manifestó sentirse conforme con la empresa, lo que sugiere que el conflicto podría estar focalizado y no necesariamente reflejar el ambiente laboral general de la cadena.

"Esta situación evidencia un presunto conflicto entre compañeros. Las empresas están obligadas por ley a contar con comités de convivencia, donde los trabajadores pueden solicitar acompañamiento ante situaciones de acoso, no solo entre jefes y trabajadores, sino también entre compañeros", precisó Mendieta al medio citado. Según se informó, el empleado continuará vinculado a la compañía, pero desempeñará funciones en un entorno distinto al del punto de venta donde ocurrió el episodio. La reubicación busca, de acuerdo con las autoridades, proteger al trabajador mientras se evalúan las circunstancias del caso.

