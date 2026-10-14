Así hallaron a Ayelén Sofía sin vida en Sopó tras 14 meses de su desaparición en Bogotá

Este 13 de octubre finalmente hubo un avance en el caso de Ayelén Sofía Páez, adolescente desaparecida desde 2025 en Bogotá, que abre ahora un nuevo capítulo que buscará obtener la verdad y justicia para la menor de edad. El cuerpo de la menor de 16 años fue encontrado en zona rural de Sopó, municipio de Cundinamarca. Después de 14 meses, el cuerpo fue identificado por Medicina Legal y la madre de la víctima.



“Hoy, una familia que durante meses conservó la esperanza de volver a abrazar a Ayelén enfrenta una realidad profundamente dolorosa. Su ausencia deja un vacío irreparable en quienes la amaron y esperaron su regreso. Ninguna palabra podría aliviar la magnitud de esta pérdida, ni devolver los sueños, las ilusiones y el futuro que tenía por delante. (...) Como representantes de su familia, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de acompañarlos en este difícil momento y de continuar procurando que las autoridades competentes esclarezcan íntegramente las circunstancias de su desaparición y fallecimiento, estableciendo, con el rigor que exige la justicia, las responsabilidades que haya lugar”, declaró en un comunicado oficial la firma Erazo & Solarte Abogados tras confirmar el fin de la búsqueda de Ayelén.

Noticias Caracol conoció que, ahora mismo, la Fiscalía tiene dos líneas investigativas: una por desaparición forzada (que contempla la posible retención u ocultamiento de Ayelén desde el 10 de agosto de 2025) y otra por homicidio. Jimmy Erazo, uno de los abogados de la familia Páez, dijo que desde su parte del proceso judicial se está solicitando que las dos líneas se unan para establecer qué le ocurrió a Ayelén Sofía. Ahora mismo, quien adelanta la investigación es la seccional Cundinamarca, misma que tendrá que asumir este giro en el caso para seguir recopilando elementos materiales probatorios que permitan establecer tiempo, modo y circunstancia de la desaparición y muerte de la menor. Así, con el hilo conductor, se tendrá que establecer quién o quiénes son los responsables de este crimen.

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Así hallaron el cuerpo de Ayelén Sofía Páez

Valentina Páez, hermana de la adolescente, confirmó el hallazgo e identificación de su hermana y declaró: "Nos informaron que hallaron el cuerpo sin vida y que sigue el proceso de investigación. Hacemos un llamado a la sociedad en forma de agradecimiento como familia por el acompañamiento que nos brindaron. Ya encontramos el cuerpo, como búsqueda podemos hacer un paro en esa sintonía y esperar a que la Fiscalía nos diga cómo proceder".

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De acuerdo con el abogado Daniel Solarte, quien habló con El Espectador, fue una persona que recorría la zona rural quien reportó el hallazgo del cuerpo de la menor, aunque no precisó la fecha de este suceso. Tampoco se conoce el estado en el que fue encontrada Ayelén Sofía por parte del Instituto de Medicina Legal, que se encarga de los detalles forenses para aportar a la investigación. Precisamente, el litigante indicó que hay exámenes y conceptos pendientes para tener datos más precisos que permitan conocer más sobre las circunstancias.

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La defensa subrayó que el celular de Ayelén Sofía también resulta de vital importancia para el caso por el recorrido que emprendió. Y es que, según Solarte, el dispositivo móvil fue encontrado en el departamento de Sucre y ya estaba formateado. La persona que lo tenía en su posesión explicó que lo recibió como regalo del hijo de una mujer que también reside en Sucre. El hombre, por su parte, vive en Bogotá.



Las cuentas y contraseñas de Sofía fueron modificadas desde su celular, relata Solarte. La persona que lo tuvo en su posesión intentó borrar toda huella digital de la menor. Queda entonces el interrogante de si estos cambios guardan relación con la desaparición o muerte de la adolescente.

María Paula Rodríguez Rozo

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