Claves del caso de muerte de Ayelén Sofía Páez: videos deambulando en la calle y hallazgo de cuerpo

Ayelén Sofía Páez Oliveros, una estudiante de 16 años reportada como desaparecida en Bogotá, fue hallada sin vida en el municipio de Sopó, Cundinamarca, tras más de un año de incansable búsqueda por parte de sus familiares y las autoridades. El hecho se remonta al sábado 9 de agosto de 2025, cuando la menor salió alrededor de las 5:00 p.m. de su residencia ubicada en el sector de Chapinero, calle 67 con carrera 7.ª.

¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA

Publicidad

Según explicaron sus allegados, Sofía salió a realizar unas compras breves con el fin de alistarse para presentar el examen Saber 11 (Icfes), programado para el día siguiente. Al momento de su partida, vestía una chaqueta negra, jean azul, bolso negro pequeño y zapatos beige. Las grabaciones de cámaras de seguridad permitieron a los investigadores reconstruir sus últimos desplazamientos conocidos.



De hecho, en la madrugada del 10 de agosto, fue captada caminando sola por el sur de Bogotá portando la misma vestimenta. Los registros la ubicaron en el barrio Rubí, localidad de Kennedy, cerca de la avenida Primero de Mayo y las obras del metro, donde un taxista se percató de su paso. Sin embargo, posterior a estas capturas en video, su rastro se perdió de forma absoluta.



La agonía familiar durante la búsqueda

Publicidad

Durante los primeros días y a lo largo de los meses posteriores a la desaparición, la familia de la menor vivió en constante zozobra e incertidumbre. Sus padres y hermana recorrieron de manera exhaustiva hospitales, morgues y sectores de alta vulnerabilidad e indigencia en Bogotá, como Patio Bonito, El Amparo, El Socorro y San Bernardo.

El clamor de la familia reflejó el dolor continuo que conllevaba la falta de respuestas: “Tener una persona perdida, esa incertidumbre no se la deseo a nadie", dijo Carlos Páez, papá de la menor de edad, luego de algunos días de incansable búsqueda. En esos momentos, relató que llegar en la noche sin tener noticias de ella y cerrar la puerta se sentía como cerrarle la puerta en la cara a su hija porque no la había encontrado.

Publicidad

(Le recomendamos: Tras meses de búsqueda, confirman que cuerpo hallado en Cundinamarca es el de Ayelén Sofía Páez)

La búsqueda no se limitó a la capital: los familiares siguieron pistas en departamentos como Boyacá, Cauca y Antioquia. Además, la Interpol emitió una circular amarilla para articular su localización internacional en 195 países, mientras unidades de la Policía y el Ejército realizaban inspecciones en el suroccidente de la ciudad y sobre la cuenca del río Tunjuelito.

Publicidad

El trágico hallazgo en Sopó

Tras más de doce meses de incertidumbre, la búsqueda concluyó de forma trágica cuando el cuerpo de la menor fue encontrado e identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal en la jurisdicción de Sopó, Cundinamarca.

Publicidad

Al recibir la confirmación de los organismos de socorro y judiciales, Valentina Páez, hermana de la adolescente expresó que, si bien la etapa de búsqueda termina para la familia, persisten profundos interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte y sobre quiénes estarían detrás de este hecho. "Nos informaron que hallaron el cuerpo sin vida y que sigue el proceso de investigación. Hacemos un llamado a la sociedad en forma de agradecimiento como familia por el acompañamiento que nos brindaron. Ya encontramos el cuerpo, como búsqueda podemos hacer un paro en esa sintonía y esperar a que la Fiscalía nos diga cómo proceder", dijo.

Con la confirmación del deceso, el caso ha tomado un giro judicial de mayor complejidad bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación (Fiscalía de Zipaquirá). La investigación avanza en dos frentes principales, uno de ellos tiene que ver con desaparición forzada, centrada en esclarecer la retención u ocultamiento de la menor desde la madrugada del 10 de agosto de 2025.

Publicidad

También se indaga quién está detrás del homicidio, etapa en la cual se busca establecer las causas de la muerte y la identidad de los autores materiales e intelectuales. El abogado de la familia, Jimmy Erazo, reiteró a Noticias Caracol, están solicitando que estas dos líneas de investigación se unan para esclarecer lo que le ocurrió a Ayelén Sofía.

Así, el objetivo es articular todo el material probatorio recopilado durante el año de búsqueda con las nuevas diligencias forenses, evitando que la muerte de Sofía quede en la impunidad.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL