Ataques sicariales en contra de familia de carniceros sería por extorsiones: tres hermanos muertos

Tres hermanos carniceros han sido asesinados, al parecer, por extorsionistas que les declararon la guerra. El crimen más reciente se presentó este martes 26 de mayo. Este caso es particular porque aún no tiene respuestas por parte de las autoridades ni del Gaula de la Policía, que es el que maneja las extorsiones por parte del Tren de Aragua. Dice la familia que son tres hermanos que han sido asesinados en diferentes hechos sicariales que han quedado grabados en cámaras de videos.



El último hecho se dio en el barrio Ciudad Jardín del Norte. Han pedido explicaciones a las autoridades porque la familia asegura que se tratan de hechos de extorsión. Y esta es la siguiente nota donde vemos lo que ocurrió el día de ayer y también lo que ha pasado con los hermanos comerciantes de carne, propietarios de varias carnicerías, en hechos sicariales en Bogotá en los últimos meses. Un video de una cámara de seguridad muestra el más reciente atentado contra el propietario de una carnicería.



El sicario viste de blanco y primero pasa frente a su víctima que dialoga con el conductor de un pequeño camión. Unos segundos después el mismo hombre de chaqueta y pantalón blanco regresa y le dispara en la cabeza al propietario de la carnicería. "La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de las capacidades a través de la Seccional Investigación Criminal para dar con la identificación de los de los responsables y su captura", dijo en unas declaraciones el coronel Julio Botero, comandante de la Policía de la localidad de Suba.

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La víctima respondía al nombre de Joselito Rojas González. Con él ya son tres los hermanos Rojas González que han muerto a manos de sicarios en ataques que aún no han sido esclarecidos por las autoridades. Un primer atentado fue contra Mauricio Rojas en el año 2023 en el interior de su carnicería en la localidad de Fontibón. Ochos meses después de que se recuperó de las heridas de bala, el 26 de septiembre 26 de 2024, fue víctima de los sicarios que esta vez lograron acabar con su vida.

Las investigaciones sobre estos casos empezaron con una hipótesis fuerte de que se trataba de la exigencia de dinero del Tren de Aragua a la familia Rojas González. Los casos aún no han sido esclarecidos y según la familia de las víctimas no hay capturados. Otro de los hermanos, Carlos González, fue asesinado dentro de su carnicería ubicada frente a la estación Alcalá de Transmilenio en el norte de Bogotá. El hecho de sicariato ocurrió en septiembre del 2023 también, al parecer, por el no pago de extorsiones.



Otro hecho que involucra a la familia fue el atentado hace un par de meses en el barrio Barrancas contra uno de sus primos, quien también pertenece al gremio de carniceros. En un video se ve cómo se acerca un sicario, pero la víctima reacciona rápidamente e intercambian disparos. En esos hechos resultaron heridas seis personas entre ellas un menor de edad. Según la familia Rojas González, la Fiscalía General de la Nación adelanta cinco procesos por hechos de homicidio y extorsión, pero asegura que no han tenido resultados y no hay capturados. Alertan que los expedientes van camino a la impunidad.

