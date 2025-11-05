Este miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputó a Juan Carlos Suárez Ortiz por el delito de homicidio con circunstancias de agravación tras una accidentada audiencia en la que el joven de 27 años no aceptó los cargos por el asesinato del joven de 20 años Jaime Esteban Moreno Jaramillo en la madrugada del 31 de octubre, quien falleció tras haber sido brutalmente golpeado luego de salir de un bar ubicado en Chapinero, oriente de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Publicidad

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.