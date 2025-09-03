Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Grave accidente entre buses de TransMilenio en avenida Caracas en Bogotá: reportan trancón y desvíos

Grave accidente entre buses de TransMilenio en avenida Caracas en Bogotá: reportan trancón y desvíos

La empresa de transporte informó de varios cambios en las rutas del oriente de la capital. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 03, 2025 03:03 p. m.
Choque en TransMilenio
