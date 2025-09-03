Grave accidente entre buses de TransMilenio en avenida Caracas en Bogotá: reportan trancón y desvíos

La tarde de este miércoles 3 de septiembre se registró un grave accidente en el carril exclusivo de TransMilenio en el oriente de Bogotá que involucró dos articulados del sistema de transporte de la capital. El primer reporte del siniestro se realizó desde la empresa TransMilenio alrededor la 1:48 p. m. en el que indicó que el hecho sucedió sobre la vía reservada para la circulación exclusiva de los buses en la avenida Caracas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Imágenes compartidas por usuarios mostraron que el incidente ocurrió entre dos buses que cubrían la ruta sentido norte-sur en la avenida Caracas con calle 48. La compañía encargada de administrar los vehículos precisó en un principio que los otros buses de la zona "harán contraflujo desde la calle 45 hasta la calle 53 y algunas rutas toman la NQS".

En videos publicados en redes sociales se logra ver que uno de los buses chocó en la parte trasera a otro. El metraje enseña que el vehículo que venía atrás quedó con parte del capó y la carrocería, que cubre el motor y otros componentes del vehículo en la parte delantera, con varios daños materiales y el parabrisas reventado.

Publicidad

Estuvo duro el golpe pic.twitter.com/e1GsIHQWTU — Abel 🇨🇴 ⑨¾ (@AbelCDT) September 3, 2025

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en desarrollo...

NOTICAS CARACOL DIGITAL.