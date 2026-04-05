Movilidad en Bogotá EN VIVO 5 de abril: así están las entradas a la ciudad en el fin de Semana Santa

En la noche de este domingo 5 de abril, Bogotá vive el plan retorno, en el que los capitalinos regresan a la ciudad tras el final de la Semana Santa. Las autoridades de tránsito efectuaron un plan para atender la alta afluencia de vehículos que buscan entrar a la capital.



La cuenta Bogotá Tránsito, adscrito a la Secretaría Distrital de Movilidad y que reporta en vivo la movilidad en la ciudad, ha estado dando los reportes de la jornada.



9:25 p. m.

Continúa reversible hasta las 11:00 p. m. Villavicencio-Bogotá sin contratiempos, movilidad coordinada por la Policía de Tránsito y Transporte. Cierre en el Uval.



8:40 p. m.

Informan que se presenta falla semafórica en la intersección de la Av. Villavicencio con Av. Gaitán Cortés. Bogotá Tránsito indicó que el grupo de semarización realiza acciones correctivas, mientras que agentes civiles de tránsito realizan la gestión del Tráfico.



8:15 p. m.

Finaliza la atención del siniestro vial en el k54+600 de la concesión que conecta con la vía Llano. "Las autoridades informan que se normaliza el paso por los túneles de Quebradablanca en sentido Vcio-Btá (Operación Retorno con reversible hasta las 11:00 p. m.)".



7:40 p. m.

Las autoridades de tránsito y Conviandes informaron que se presenta cierre total en el k54+600 Guayabetal por siniestro vial con conato de incendio de vehículo. "Organismos de socorro y personal de la concesión al frente de la situación".



Reversible continúa en ejecución por el sector de Mesa Grande y túneles de la nueva calzada

En Buenavista se presenta disminución del tráfico vehicular

Sigue a esta hora el alto flujo vehicular en diferentes vías de Colombia. A continuación, el panorama.



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7:24 p. m.

Las autoridades retiraron de la vía los vehículos implicados en un siniestro vial en la Av. Boyacá con calle 44 Sur, sentido sur - norte.



6:16 p. m.

Un automóvil fue retirado de la Av. Autosur con Av. Villavicencio en el sentido occidente -oriente. "Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor vial. Grupo Guía gestiona la movilidad en el corredor vial", indicó la cuenta Bogotá Tránsito, que sobre las 5:49, anunció que el vehículo se encontraba varado sobre la vía.



5:00 p. m.

Las autoridades aseguraron que hay condiciones favorables de movilidad para el ingreso de viajeros.

[05:00 p.m.] #PlanRetorno #PicoYPlacaRegional| ✅Condiciones favorables en la movilidad para el ingreso de viajeros a la ciudad en los correderos principales:

🟠🚩Calle80🚦

🟠🚩Autonorte

🟠🚩Autosur🚦

🟠🚩Carrera 7🚦

🚦Ampliación del ciclo semafórico pic.twitter.com/MKEqM0VjYA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 5, 2026

4:55 p. m. Entrada vía al Llano

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina), que maneja el corredor vial entre Villaviencio y Bogotá, indicó que continúa reversible el reversible en dirección a la capital colombiana hasta las 11:00 p. m., coordinada por la Policía de Tránsito y Transporte.



Pico y placa regional para entrar a Bogotá este 5 de abril

Con el objetivo de garantizar un flujo vehicular ordenado durante el cierre de la Semana Santa, las autoridades de tránsito han confirmado la aplicación de la medida de Pico y Placa Regional para este domingo 5 de abril de 2026. Esta restricción operará en los nueve corredores viales que dan acceso a la capital, buscando mitigar la congestión que habitualmente se presenta en el regreso de los viajeros tras el puente festivo. Se recomienda a los conductores programar sus recorridos con antelación para evitar sanciones y bloqueos en las entradas principales de la ciudad.



La normativa establece una división horaria estricta basada en el último dígito de la placa del vehículo. Desde las 12:00 m. hasta las 4:00 p. m., únicamente se permitirá el ingreso a la ciudad de los vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, en el bloque comprendido entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el turno será para los vehículos con placas finalizadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9). Es fundamental recordar que, fuera de estos horarios, no rige la restricción de entrada por placa para los corredores regionales.



La Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito han desplegado un robusto operativo de gestión de tráfico para supervisar el cumplimiento de la medida y asistir a los usuarios en la vía durante este domingo de Pascua. Las autoridades enfatizan que el respeto a estos horarios es clave para una movilidad eficiente y segura, advirtiendo que el incumplimiento de la restricción acarrea multas económicas y la posible inmovilización del vehículo. Planee su regreso con tiempo y consulte el estado de las vías antes de iniciar su trayecto.

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