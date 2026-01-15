Movilidad en Bogotá EN VIVO 15 de enero de 2026: bloqueo en la calle 26, afecta TransMilenio

En la tarde de este jueves 15 de enero de 2026, se registran afectaciones en la movilidad de Bogotá debido a manifestaciones que avanzan por la avenida El Dorado (calle 26), uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. La situación ha generado bloqueos intermitentes en algunos sentidos de la vía, lo que impacta el tránsito de vehículos particulares, transporte público y el acceso al aeropuerto El Dorado.

Manifestaciones en la calle 26 de Bogotá hoy 15 de enero de 2026

De acuerdo con los primeros reportes de Bogotá Tránsito, un grupo de personas se moviliza por este sector con destino a la Embajada de Estados Unidos, lo que ha obligado a la implementación de cierres preventivos y desvíos viales en varios puntos del trayecto. Las autoridades de tránsito hacen presencia en el lugar para regular la circulación y evitar mayores congestiones.

[03:35 p.m.] #GetiónDelTráfico | Avanza manifestación sobre la Av. Calle 26 al occidente.



El sistema TransMilenio informó que, como medida de seguridad, se presentó el cierre temporal de algunas estaciones ubicadas sobre la calle 26: Centro de Memoria y Concejo de Bogotá, mientras se desarrolló la movilización. La entidad recomendó a los usuarios planear sus recorridos con antelación y mantenerse atentos a los anuncios oficiales a través de los canales institucionales.



"Avanza manifestación sobre la Av. Calle 26 al occidente. Se realiza cierre a la altura de la Av. Calle 26 con carrera 24 sentido oriente -occidente, para que los vehículos tomen la Av. Américas al occidente", informó Bogotá Tránsito en su cuenta en X.



