En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
VISAS DE INMIGRANTES
DÍA SIN CARRO
ZULMA GUZMÁN
YEISON JIMÉNEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá EN VIVO 15 de enero de 2026: bloqueo en la calle 26, afecta TransMilenio

Movilidad en Bogotá EN VIVO 15 de enero de 2026: bloqueo en la calle 26, afecta TransMilenio

Este jueves, 15 de enero de 2026, se presentan manifestaciones en la avenida El Dorado. Al parecer, varias personas se dirigen a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Movilidad en Bogotá EN VIVO: bloqueo en la calle 26, TransMilenio anuncia cierre de estaciones
Movilidad en Bogotá EN VIVO: bloqueo en la calle 26, TransMilenio anuncia cierre de estaciones -
X: @BogotaTransito

En la tarde de este jueves 15 de enero de 2026, se registran afectaciones en la movilidad de Bogotá debido a manifestaciones que avanzan por la avenida El Dorado (calle 26), uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. La situación ha generado bloqueos intermitentes en algunos sentidos de la vía, lo que impacta el tránsito de vehículos particulares, transporte público y el acceso al aeropuerto El Dorado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Manifestaciones en la calle 26 de Bogotá hoy 15 de enero de 2026

De acuerdo con los primeros reportes de Bogotá Tránsito, un grupo de personas se moviliza por este sector con destino a la Embajada de Estados Unidos, lo que ha obligado a la implementación de cierres preventivos y desvíos viales en varios puntos del trayecto. Las autoridades de tránsito hacen presencia en el lugar para regular la circulación y evitar mayores congestiones.

Últimas Noticias

  1. Accidente 68
    Fatal accidente en la avenida 68-
    Archivo - Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Impactantes imágenes de siniestro vial en la avenida 68 de Bogotá que dejó una persona fallecida

  2. Accidente en Av. 68.
    Accidente en Av. 68.
    Bogotá Tránsito
    BOGOTÁ

    Grave accidente en av. 68 de Bogotá: persona muere tras choque entre carros, volqueta y motocicleta

El sistema TransMilenio informó que, como medida de seguridad, se presentó el cierre temporal de algunas estaciones ubicadas sobre la calle 26: Centro de Memoria y Concejo de Bogotá, mientras se desarrolló la movilización. La entidad recomendó a los usuarios planear sus recorridos con antelación y mantenerse atentos a los anuncios oficiales a través de los canales institucionales.

"Avanza manifestación sobre la Av. Calle 26 al occidente. Se realiza cierre a la altura de la Av. Calle 26 con carrera 24 sentido oriente -occidente, para que los vehículos tomen la Av. Américas al occidente", informó Bogotá Tránsito en su cuenta en X.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Movilidad Bogotá

Secretaria de Movilidad Bogotá

Transmilenio

Embajada de Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad