Nuevo parte médico de arrollados por taxista en San Cristóbal: ¿cómo están los menores de edad?

El Hospital Santa Clara de la Subred Centro Oriente reveló un nuevo parte médico de las personas atropelladas por un taxista el pasado sábado en la localida de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. La entidad aseguró que continúa brindando atención integral a los pacientes involucrados en el siniestro vial.



¿Qué se sabe de las víctimas de atropello masivo de taxista en San Cristóbal?

En relación con el menor de siete años, se precisa que el paciente permanece en estado crítico recibiendo todo el tratamiento pertinente a su estado de salud.

La menor de 12 años se encuentra hospitalizada, estable y recibe acompañamiento integral por parte de los equipos de salud mental, en el marco del proceso de duelo familiar.

El paciente masculino de 27 años, se informa que ingresó el lunes 10 de noviembre por el servicio de urgencias del Hospital La Victoria, desde donde fue trasladado el mismo día al Hospital Santa Clara para continuar con su manejo especializado.

Noticia en desarrollo...