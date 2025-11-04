Revelaciones de amigo de Jaime Esteban Moreno sobre golpiza en la que murió: últimos minutos de vida

La Fiscalía General de la Nación registró en las últimas horas el testimonio clave del amigo que acompañaba a Jaime Esteban Moreno la madrugada del 31 de octubre, cuando fue víctima de una golpiza en la calle 64 con carrera 14, en la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá. Su declaración, revelada por la fiscal del caso y dada a conocer a Noticias Caracol, permitió reconstruir los últimos minutos con vida del estudiante de la Universidad de los Andes, quien murió tras recibir múltiples golpes en la cabeza y el rostro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el relato entregado ante el ente acusador, los hechos ocurrieron después de que ambos jóvenes salieran de la discoteca Before Club, donde asistieron a una fiesta de Halloween. El testigo señaló que, mientras caminaban por la zona, fueron interceptados por un hombre con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón oscuro, que se encontraba acompañado de otro sujeto y dos mujeres.

El amigo, identificado como Juan David, indicó a las autoridades: “En la calle 64, #14-10, frente al instituto INCAP, qué queda a una calle del Oxxo, un sujeto masculino que llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, le propinó un puño a mi amigo, por detrás, pegándole la nuca. Mi amigo del golpe se cae al piso y yo observo que el chico de la cara pintada de rojo estaba junto con otro muchacho, no recuerdo sus características físicas y dos mujeres”.



El golpe fue tan fuerte que Moreno cayó de inmediato al suelo. El testigo aseguró que intentó ayudarlo, pero al hacerlo se dio cuenta de la gravedad de sus heridas. “Yo observo a mi amigo totalmente ensangrentado, botaba sangre por nariz y boca", añadió



En medio de la confusión, una de las mujeres que acompañaba a los agresores intervino. “La chica disfraz azul señala a mi amigo, y le decía que era él, que era él, ese era el de la discoteca. Yo me metí en la mitad de mi amigo y de esas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije: ‘yo no sé qué pasa entre ustedes dos’. Y yo recién me veo con mi amigo y nos vamos a ir, el de la cara pintada de rojo nos dijo: ‘desaparezcan de mi vista o los voy a cascar’”.

Publicidad

Las declaraciones coinciden con lo informado por el abogado de la familia, Camilo Rincón, quien explicó a Noticias Caracol este martes 4 de noviembre que la víctima y su acompañante habían salido del establecimiento después de que Moreno manifestara una discrepancia con una de las asistentes a la fiesta. “Deciden salir porque Jaime Esteban le manifiesta a su amigo que tuvo algún tipo de discrepancias con una de las personas asistentes a este evento. Ellos en efecto salen del establecimiento de comercio y solicitan un móvil en aplicación. Ese móvil no llega, entonces deciden caminar hasta el Oxxo de la 64, allá es donde son interceptados por primera vez por los cuatro sujetos que se conocen, tres de ellos capturados y uno prófugo de la justicia”, puntualizó el letrado.

Rincón agregó que el ataque fue directo y sin provocación. “Sin mediar palabra alguna, el que hoy se encuentra detenido, Juan Carlos Suárez Ortiz, le propina un golpe en la parte trasera del cuello, que conocemos popularmente como nuca. Y Juan David, el amigo de Jaime Esteban, le dice que por qué lo golpea y el detenido le manifiesta que ‘si no se van de acá, los cascamos’”. Precisó que en ese momento los jóvenes intentaron alejarse, pero fueron alcanzados nuevamente por los agresores.

Publicidad

“En efecto ellos se retiran, como se observa en ese video, y son nuevamente interceptados por el primer agresor y homicida. Su amigo trata de mitigar la agresión, pero el hombre de negro sorpresivamente golpea a Jaime Esteban sin que su amigo se hubiera dado cuenta. Cae inconsciente en ese golpe y ahí es como brutalmente y de manera desproporcionada deciden quitarle la vida estos dos sujetos”, relató el abogado. Otro fragmento de la declaración del amigo cercacno, citada por la fiscal del caso, muestra la magnitud de los golpes. De acuerdo con el joven que lo acompañaba, fue el "vigilante de la zona que me ayudó a llamar a la Policía mientras yo auxiliaba a mi amigo Jaime, que se encontraba ahogándose con su propia sangre”.



¿Cómo llegó Jaime Esteban Moreno al centro médico? Este es el reporte de sus heridas

El estudiante de Ingeniería de Sistemas fue trasladado de inmediato al Hospital Chapinero. El reporte médico al ingreso indicó: “Al ingreso, paciente en mal estado general con glasgo 5-15, por lo que se traslada a las salas de reanimación. Ingreso del paciente en muy mal estado general, con evidencias de múltiples traumas a nivel de cuero cabelludo, edema preorbitario bilateral marcado, sangrado a nivel bucal con glasgo 5-15 a la valoración inicial”.

Pese a los esfuerzos médicos, su condición empeoró. Fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde los especialistas confirmaron la gravedad del trauma craneoencefálico que había sufrido. Las lesiones fueron irreversibles y, según el parte oficial, Moreno falleció el 31 de octubre, 24 horas después del ataque.

Las autoridades confirmaron que el principal agresor, Juan Carlos Suárez Ortiz, fue capturado y judicializado. Es egresado de la misma universidad en la que estudiaba la víctima. De acuerdo con la Fiscalía, el ataque fue perpetrado por cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Los hombres son señalados de haber propinado los golpes y las patadas que ocasionaron la muerte, mientras que las mujeres habrían señalado a la víctima momentos antes del ataque. Sobre ellas, el abogado Rincón explicó que su participación está siendo analizada por las autoridades.

“Todo parece ser como muy incipiente frente a esta participación de estas dos personas de género femenino. Al parecer fueron las que indicaron al agresor que ese era la persona con la que tuvieron alguna discrepancia dentro del lugar donde departían”, señaló.



Esto dijo otro de los amigos presentes la noche del ataque: "No tiene enemigos"

Otro amigo de Jaime, testigo clave del proceso, habló con Noticias Caracol de la noche del 30 de octubre y confirmó que asistió a la fiesta en la discoteca Before Club, ubicada en la zona oriental de Chapinero, donde participaron decenas de estudiantes universitarios.

Publicidad

(Siga leyendo: Así fueron últimos minutos de Jaime Esteban Moreno en discoteca de Bogotá antes de fuerte golpiza).

Según contó a este canal digital, el lugar presentó dificultades de organización. “Éramos un grupo grande en ese momento, incluido Jaime, pero una vez dentro de la discoteca todos terminamos perdiéndonos debido a la mala organización del lugar. No habían salidas claras ni rutas de acceso bien señalizadas. Ni los propios organizadores tenían control de la situación; lo único que hacían era empujar a las personas para evitar que salieran, ya que solo había una salida para los cinco pisos del lugar”, relató.

Publicidad

Por el desorden dentro del establecimiento, Moreno se quedó con un grupo diferente al inicial. “Jaime también estaba allí con otro grupo de amigos, pero en ese grupo no había ninguna de las personas que luego participaron en la agresión. Ninguno de ellos tenía relación con los agresores ni con los asesinos. En ningún momento Jaime nos manifestó que alguien lo hubiera empujado, golpeado o agredido; jamás nos comentó nada al respecto”, dijo el joven.

(Además: "Nunca tuvo enemigos": así recuerdan amigos a Jaime Moreno, joven asesinado tras golpiza en Bogotá).

De acuerdo con los testigos, la confrontación empezó fuera de la discoteca y se agravó cuando los atacantes interceptaron nuevamente a los dos jóvenes. Los reportes policiales señalan que la agresión ocurrió alrededor de las 3:05 de la madrugada del 31 de octubre.

Un reciclador que transitaba por el lugar fue quien dio aviso a las autoridades y solicitó ayuda médica. Una patrulla de Policía trasladó a Moreno al hospital, pero las lesiones en su cráneo resultaron fatales. La Fiscalía continúa recopilando evidencia, declaraciones y videos de seguridad que permitan esclarecer el grado de responsabilidad de los involucrados y determinar la identidad del cuarto agresor, quien aún no ha sido ubicado.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.