BOGOTÁ  / ¿Se alteró escena tras desaparición de Valeria Afanador? Abogado de colegio dijo que hubo arreglo

¿Se alteró escena tras desaparición de Valeria Afanador? Abogado de colegio dijo que hubo arreglo

El abogado Francisco Bernate respondió en Noticias Caracol a los cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el colegio y de los presuntos cambios que se hicieron en las instalaciones. Además, se conocieron las declaraciones de los profesores y los chats que registraron la alerta por la ausencia de la niña.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:23 a. m.
Defensa del colegio donde desapareció Valeria Afanador reconoce fallas
NOTICIAS CARACOL