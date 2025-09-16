Videos | Bloqueos y tensiones: así avanza paro en Bogotá hoy 16 de septiembre que colapsó vías

Desde tempranas horas de este martes 16 de septiembre, Bogotá amaneció con bloqueos en distintos corredores viales como parte del paro convocado por conductores de motos, grúas y transporte especial. Aunque la movilización estaba prevista desde las 5:00 de la mañana, las primeras afectaciones en la movilidad comenzaron a registrarse pasadas las 7:20 a. m., con aglomeraciones en la transversal 93 con avenida Mutis, según reportó la Secretaría de Movilidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Siga leyendo: EN VIVO| Paro en Bogotá martes 16 de septiembre: bloqueos en varios puntos y desvíos en TransMilenio).

Allí, las autoridades desplegaron al Grupo Guía, agentes civiles y de tránsito para regular el tráfico, desviar automóviles y realizar cierres temporales. Pocos minutos después, en Álamos, decenas de motociclistas acompañados de camiones arrojaron cascos sobre la vía como método de protesta, bloqueando la circulación en el sector.



Los videos que circulan en redes sociales muestran largas filas de vehículos detenidos, conductores discutiendo con los uniformados y grupos de motociclistas organizándose en caravanas. Las imágenes también registran a domiciliarios de aplicaciones como Rappi sumándose a las movilizaciones, especialmente en puntos como la avenida de las Américas con Boyacá.

Gestores de diálogo y convivencia intentan mediar para que la manifestación del gremio de conductores continúe su recorrido. Conozca cómo se ve afectada la movilidad en la capital.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/HCIMnim95N — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 16, 2025

Publicidad

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los bloqueos más significativos de la jornada se concentran en la avenida Boyacá con calle 79 (sentido sur-norte), en la transversal 93 con avenida Mutis y en algunos tramos de la avenida de las Américas. Asimismo, se reportan complicaciones en la avenida Mutis con carrera 77 y en la avenida Mutis con carrera 60, ambos en dirección occidente-oriente.

En paralelo, la Secretaría de Gobierno detalló que en la avenida Villavicencio hacia Banderas se adelanta un “plan tortuga” en el que participan motos y automóviles. En Bosa, en la calle 60 sur con carrera 80, el bloqueo es protagonizado por conductores de grúas que esperan refuerzos para extender la protesta, mientras en Suba con avenida Ciudad de Cali varios vehículos se estacionaron a un costado de la vía.

#BOGOTÁ. A esta hora, se presenta afectación vial en la loc/Engativá, Transversal 93 con Av. Mutis, en sentido Sur - Norte, bloqueada por algunos motociclistas frente a Patios de Álamos. Tomar vías alternas, ya se genera bastante congestión vehicular en la zona.



ÚNETE 👉… pic.twitter.com/NOshFzul5L — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 16, 2025

Publicidad

Otros puntos relevantes son la Biblioteca Virgilio Barco, donde se concentran moteros y repartidores de plataformas digitales; la calle 80 con avenida Boyacá, donde unas 25 personas se agrupan con grúas en un costado de la calzada; y la zona de San Cayetano, donde hay alerta por la llegada de camiones. En Álamos, en contraste, la movilidad ya fue restablecida tras la retirada de los manifestantes.



Tensiones en la Virgilio Barco y otros puntos de bloqueo

El momento más tenso de la jornada se presentó hacia las 10:00 de la mañana en inmediaciones de la Biblioteca Virgilio Barco, donde los motociclistas reaccionaron con descontento por la presencia del precandidato presidencial Santiago Botero. En ese punto se registraron enfrentamientos verbales y empujones.

“Después de presentarse tensiones entre los manifestantes presentes en el punto de la biblioteca Virgilio Barco ante la presencia de un precandidato presidencial, la caravana arranca por la 63 y toma la 30 hacia el sur”, informó en X el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

El funcionario añadió que “nuestros equipos en terreno median la situación para contribuir a desescalar cualquier situación que afecte la convivencia. Le hemos propuesto a la persona y a su esquema mantener distancia para proteger su integridad. En el momento se presenta afectación sobre la carrera 30 sentido sur-norte”.

#BOGOTÁ 🚨 | Se registran enfrentamientos en inmediaciones de la Biblioteca Virgilio Barco, donde manifestantes expresan su inconformidad por la presencia del precandidato presidencial Santiago Botero. pic.twitter.com/a9b6V65Gwc — ElTrino.Co (@EltrinoCo) September 16, 2025

Algunos de los manifestantes presentes rechazaron lo ocurrido con mensajes como “la protesta es ciudadana, no política”, subrayando que no quieren que las movilizaciones se confundan con actos de campaña.

Publicidad

Videos difundidos desde este punto muestran la multitud avanzando en caravana por la calle 63 hacia la avenida NQS en dirección sur, ocupando varios carriles. Posteriormente, la Secretaría de Gobierno confirmó que la autopista Sur con avenida Villavicencio era utilizada como corredor por los manifestantes que se dirigían hacia la Virgilio Barco, sin que se registraran enfrentamientos adicionales.



¿Por qué están marchando los conductores?

El paro fue convocado desde el pasado fin de semana por sectores de motociclistas, conductores de transporte especial, grúas y trabajadores de plataformas. Aunque la cita estaba pactada para las cinco de la mañana, la participación se fue consolidando en distintos puntos de la ciudad conforme avanzó la mañana.

#MovilizacionesBogotá | Tras presentarse tensiones entre manifestantes en el punto de la Biblioteca Virgilio Barco por la presencia de un precandidato presidencial, la caravana avanza por la calle 63 y toma la carrera 30 hacia el sur.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en… pic.twitter.com/iQitO4uW6V — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 16, 2025

Publicidad

Uno de los principales promotores es el concejal Julián Forero, quien ha señalado que las protestas se originan por una serie de inconformidades con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Según el cabildante, “estamos cansados y mamados de la mala gestión del alcalde y su nefasta Secretaría de Movilidad, donde existen muchas irregularidades y solo protegen a los amigos contratistas viendo a los conductores y ciudadanos como un negocio y la plata de los bogotanos se pierde en corrupción, en mafia y contratos de movilidad”.

El concejal también ha insistido en que las movilizaciones se justifican en el abandono de obras viales, la falta de estrategias de seguridad y el mal manejo de temas relacionados con comparendos, cámaras de fotodetección y patios de grúas.

Entre las razones de los manifestantes están: que los comparendos “son una caja registradora contra el pueblo”; que el alcalde “piensa más en meternos impuestos que en salvar vidas”; que “las grúas y patios se volvieron un negocio de mafias”; y que los trancones, el mal estado de la malla vial y la inseguridad deterioran la calidad de vida de los ciudadanos.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.