Videos | Bloqueos y tensiones: así avanza paro en Bogotá hoy 16 de septiembre que colapsó vías

Las autoridades han reportado diferentes bloqueos, desvíos y trancones desde las 7:20 de la mañana de este martes 16 de septiembre en marco de una jornada de movilizaciones del gremio de los conductores. Este es el reporte.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:30 a. m.
Paro en Bogotá
Paro en Bogotá
