Capturan a tres de los presuntos responsables del asesinato de auxiliar de American Airlines

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura de tres personas que estarían detrás del asesinato de Eric Gutiérrez, un auxiliar de American Airlines y ciudadano estadounidense que había desaparecido en Medellín. Se trata de dos hombres y una mujer, que presuntamente intentaron escapar del país, pero su huida quedó frustrada. Las autoridades revelaron detalles de cómo Gutiérrez habría sido víctima de esta banda delincuencial.

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El caso de Gutiérrez se remonta al 22 de marzo de 2026, cuando fue visto por última vez. Un día antes había aterrizado en Medellín en una escala laboral. El sábado estuvo disfrutando la noche junto a una compañera de la aerolínea en la ciudad de la eterna primavera. Horas más tarde fue reportado como desaparecido. La mujer, por su parte, llegó desorientada al hotel, lo que encendió las alertas de posible uso de escopolamina. El cuerpo sin vida de Eric fue hallado cinco días después, el día 27 de marzo.

La noticia fue confirmada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, que solo se refirió a la captura de los hombres tras un trabajo de cooperación entre las autoridades de Colombia, Perú y Estados Unidos. Los tres capturados harían parte de la banda “Los Goteros”, que se dedicaba a contactar a extranjeros mediante plataformas digitales para ganarse su confianza y concretar encuentros. Una vez caían, eran sometidos a la influencia de sustancias químicas que los dejaban indefensos. Así, los victimarios aprovechaban para despojarlos de bienes de alto valor.



Así habría ocurrido el crimen de Eric Gutiérrez

La investigación de las autoridades reconstruyó el recorrido de Eric Gutiérrez después de que el auxiliar de vuelo fuera contactado vía aplicación por los integrantes de la banda. Luego fue trasladado a un motel, donde le habrían suministrado una sustancia química. Sin embargo, Gutiérrez no falleció por alguna sobredosis que se le hubiera podido administrar. En realidad, y según Medicina Legal, la causa de muerte del extranjero fue asfixia mecánica. Las autoridades señalaron que, cuando Eric estaba indefenso, los responsables habrían realizado retiros bancarios y hurtado bienes por cerca de $30 millones. Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en una zona rural de Jericó.



¿Cómo cayeron los presuntos responsables del caso Eric Gutiérrez?

Las autoridades de la agencia HSI lograron dar con un hombre de 23 años que estaba en Perú y había escapado inicialmente a Ecuador, antes de ser localizado mediante circular azul de la Interpol. En Lima se encontraba otro sujeto de 31 años, que fue retenido cuando avanzaban los trámites para trasladarlo a Colombia. Finalmente, en Montería se efectuó la captura de una mujer que es señalada de movilizar los recursos que le habían hurtado a extranjeros.

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Los capturados son requeridos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y hurto agravado, mientras que la tercera detenida deberá responder por hurto por medios informáticos y semejantes. Aún está pendiente el proceso de judicialización y la investigación se mantiene abierta para identificar a otros integrantes de la organización criminal. Los dos hombres capturados podrían ser pedidos en extradición a Estados Unidos.

María Paula Rodríguez Rozo

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