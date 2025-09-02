Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Confirman nueva evaluación para estudiantes de 5° y 9° en colegios de Colombia: esto debe saber

Confirman nueva evaluación para estudiantes de 5° y 9° en colegios de Colombia: esto debe saber

La prueba tiene como objetivo ofrecer retroalimentación inmediata en áreas como matemáticas, lenguaje y competencias socioemocionales. La viceministra del Ministerio de Educación explicó a Noticias Caracol en qué consiste.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:00 p. m.
Comparta en:
Nuevas pruebas evaluativas para estudiantes de quinto y noveno en colegios de Colombia
Confirman nueva evaluación para estudiantes de 5° y 9° en colegios de Colombia: esto debe saber. -
Getty Images/ Freepik