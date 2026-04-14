Las razones por las que se les practicará la eutanasia a hipopótamos en Colombia

Lo que comenzó como un capricho excéntrico del narcotraficante Pablo Escobar de traer a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico particular se convirtió tres décadas después en un grave problema ambiental y de seguridad en Colombia, donde esta especie se reproduce sin control hasta convertirse en un peligro.

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En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África hace más de 30 años fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

Debido a esto, el Gobierno de Colombia anunció este lunes un plan de manejo de hipopótamos, que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, para evitar su reproducción.



"Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas", dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no fue exitoso.



Se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienzan con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos "aprobados por expertos en el manejo de estos procesos".

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Los 80 individuos serán tomados de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar en el centro del país, donde estaba su zoológico, y de la cercana Isla del Silencio, en el río Magdalena, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.

Sin embargo, no se descarta la intervención en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, que suponen un peligro para la población humana.

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El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del elefante y el rinoceronte blanco, con un peso de entre 1.300 y 3.500 kilogramos, y cuenta con una de las mordidas más letales de la fauna silvestre.

Son animales muy territoriales que pueden vivir hasta 50 años y suelen tornarse agresivos ante la presencia de humanos, por lo que son un peligro para campesinos y pescadores del río Magdalena, el principal de Colombia.



Fallas genéticas

La medida de la eutanasia fue tomada tras el fracaso de otros métodos de control, como el traslado de los paquidermos a países como México, Filipinas, Perú, India y Sudáfrica, después de que sus gobiernos no emitieran los permisos Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) necesarios para completar la gestión.

La ministra Vélez explicó que los hipopótamos colombianos tienen una "pobreza genética" debido a la endogamia, lo que ha ocasionado "daños genéticos que ya son visibles" en algunos ejemplares y que limitan su reintroducción.

"Aunque ha habido conversaciones con países como Sudáfrica, no están particularmente interesados en recibir nuestros especímenes toda vez que vienen con presuntos daños genéticos por el número tan reducido de individuos con los cuales se formó esta población", explicó Vélez.



Las razones para practicar la eutanasia a hipopótamos

El director del Instituto Humboldt, Hernando García, justifica en diálogo con Noticias Caracol la decisión de practicar la eutanasia a 80 hipopótamos basándose en su categorización como una especie invasora que carece de depredadores naturales en Colombia.

Según García, estos animales encontraron condiciones óptimas en el Magdalena Medio, lo que ha provocado un crecimiento poblacional descontrolado con una tasa superior al 9 por ciento anual, pasando de cuatro individuos en los años 80 a más de 200 en la actualidad.

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El experto enfatiza que "el no hacer nada siempre ha sido el peor escenario", ya que las medidas de control previas, como la esterilización quirúrgica, no han sido lo suficientemente efectivas para frenar la expansión de la especie. La eutanasia se plantea como una medida necesaria para intervenir en núcleos poblacionales que presentan un alto riesgo ecológico y un riesgo social, debido a que muchas comunidades locales ya sienten temor por la presencia de estos animales de hasta tres toneladas en su territorio.

La estrategia institucional se divide en dos frentes. El primero es la traslocación a santuarios o zoológicos internacionales, la cual sigue siendo la prioridad, aunque está sujeta a estrictos marcos normativos para no "exportar un problema". El segundo frente es la eutanasia, que se ejecutará mediante dos métodos: el químico, que implica un procedimiento clínico veterinario tras la extracción del animal, y el físico, a través de la caza de control.

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Finalmente, el Instituto resalta que estas acciones se llevarán a cabo bajo un manejo ético riguroso y en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE