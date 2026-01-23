Multa por incumplir nuevo pico y placa en Medellín supera los $630.000: vehículos exentos

El nuevo pico y placa en Medellín se convirtió en uno de los temas de mayor consulta entre conductores y ciudadanos en las primeras semanas de 2026. Los ajustes realizados por la Alcaldía buscan regular la movilidad, reducir la congestión vial y ordenar el uso del espacio público, en una ciudad donde el parque automotor crece de forma constante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Con la entrada en vigencia del esquema actualizado, también surgieron preguntas sobre sanciones, horarios, vehículos exentos y el valor real de la multa por incumplir la restricción. Parte de la confusión se ha generado por cifras que circulan en redes sociales y mensajes de cadena, que no siempre coinciden con el marco normativo vigente.



Así quedó el pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026

La rotación del pico y placa quedó establecida de la siguiente manera:



Lunes: placas 1 y 7

Martes: placas 0 y 3

Miércoles: placas 4 y 6

Jueves: placas 5 y 9

Viernes: placas 2 y 8

🧵 Pico y Placa Medellín – 1er semestre 2026

1️⃣

🚗🏍️ Pico y Placa primer semestre 2026

⏰ lunes a viernes | 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Aplica para carros particulares y motos de 2 y 4 tiempos. — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@sttmed) January 23, 2026

Publicidad

El esquema de pico y placa en Medellín contempla vías específicas donde no aplica la restricción, con el fin de garantizar la movilidad regional, el tránsito intermunicipal y el acceso a infraestructuras estratégicas. Entre las principales vías exentas se encuentran el sistema vial del río Medellín, que incluye la Autopista Regional y la Avenida Regional, así como los corredores de conexión nacional que atraviesan el Valle de Aburrá.

También están exceptuadas algunas vías perimetrales y accesos a terminales de transporte, aeropuertos y hospitales, siempre que el tránsito sea continuo y no se utilicen estas rutas como trayectos internos dentro de zonas reguladas. Las excepciones pueden estar sujetas a ajustes por decisión de la autoridad de movilidad, por lo que se recomienda consultar los decretos y comunicados oficiales antes de circular.



¿Cómo funciona el nuevo pico y placa en Medellín?

El pico y placa es una medida de gestión de tráfico que limita la circulación de vehículos particulares y motocicletas según el número de la placa. En Medellín, este sistema se aplica de lunes a viernes y excluye los domingos y festivos. Para 2026, la administración municipal mantuvo la rotación semestral de dígitos, lo que implica que los números restringidos cambian dos veces al año. Esta rotación busca distribuir el impacto de la medida entre los conductores y evitar que un mismo grupo de placas resulte afectado de manera permanente.

Publicidad

La restricción se aplica tanto a vehículos particulares como a motocicletas de dos y cuatro tiempos, teniendo en cuenta el último número de la placa en carros y el primer número en el caso de las motos.

Horarios de aplicación

El nuevo pico y placa en Medellín se mantiene bajo un horario continuo:

Desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche

Durante este periodo, los vehículos cuya placa esté restringida no pueden circular dentro de las zonas reguladas del Valle de Aburrá. El incumplimiento dentro de este horario conlleva sanciones económicas y administrativas. Fuera de este rango horario, la circulación es permitida, siempre que se respeten las demás normas de tránsito vigentes.

Publicidad

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Medellín?

La multa por incumplir el pico y placa en Medellín corresponde a una sanción económica establecida en el marco del sistema de multas vigente en Colombia desde 2024, el cual se calcula con base en la Unidad de Valor Básico (UVB). Esta infracción está asociada a la desobediencia de una restricción de circulación impuesta por la autoridad de tránsito competente.

En ese sistema, la infracción por violar el pico y placa está tasada en 52,29 UVB. Para el año 2026, la conversión de esas unidades equivale a una multa de 633.111 pesos colombianos, valor que constituye la sanción económica oficial por circular durante el horario de restricción sin contar con una exención válida en Medellín y el Valle de Aburrá.

Publicidad

Esta multa puede ser impuesta tanto mediante comparendo presencial realizado por un agente de tránsito como a través de comparendos electrónicos, siempre que el vehículo haya sido captado circulando en zonas y horarios donde aplica la restricción. En todos los casos, la obligación de pago recae sobre el propietario del vehículo registrado. Además del valor de la multa, el incumplimiento del pico y placa puede conllevar la inmovilización del vehículo, lo que genera costos adicionales relacionados con grúa y patios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL