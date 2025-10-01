En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "No es Europa, es Boyacá": vea las imágenes y video de la nevada histórica en El Cocuy

"No es Europa, es Boyacá": vea las imágenes y video de la nevada histórica en El Cocuy

El Parque Nacional Natural El Cocuy registró una de las nevadas más fuertes de los últimos años, ofreciendo un paisaje espectacular y clave para el equilibrio del ecosistema.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Nevada en el Parque Nacional Natural El Cocuy

Publicidad

Publicidad

Publicidad