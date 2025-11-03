En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa Medellín del 3 al 7 de noviembre: así serán las rotaciones, exenciones y sanciones

Pico y placa Medellín del 3 al 7 de noviembre: así serán las rotaciones, exenciones y sanciones

La restricción vehicular se mantiene para la primera semana de noviembre, aplicando el ciclo semestral de rotación de dos dígitos por día para carros y motos, operando de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Movilidad en Medellín.
Movilidad en Medellín.
Secretaría de Movilidad de Medellín

