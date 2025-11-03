Pico y placa Medellín del 3 al 7 de noviembre: así serán las rotaciones, exenciones y sanciones

La gestión de la movilidad en Medellín enfrenta una nueva semana operativa bajo el esquema de Pico y Placa, medida esencial para mitigar la congestión vehicular en la capital antioqueña. Para la semana del lunes 3 y el viernes 7 de noviembre, la normativa impulsada por la Secretaría de Movilidad regirá de forma continua a excepción del lunes, que es día festivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta regulación se aplica rigurosamente en un horario extendido, desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche en días hábiles. El objetivo principal de la medida, establecida para el segundo semestre de 2025 mediante rotación definida por sorteo, es descongestionar el tráfico urbano.



Rotación para el 3 al 7 de noviembre

El calendario de restricción vehicular se apega al ciclo que comenzó oficialmente el 4 de agosto de 2025. La limitación se aplica tanto a vehículos particulares como a motocicletas, si bien la metodología de restricción difiere entre ambos.

Para los carros particulares, incluyendo automóviles, camperos, camionetas, motocarros y cuatriciclo, la medida se basa en el último número de la placa. En el caso de las motocicletas, de dos y cuatro tiempos, incluyendo mototriciclos, tricimotos y ciclomotores, la restricción se aplica según el primer dígito de la placa.



El calendario para la semana del 3 al 7 de noviembre es el siguiente, replicando la secuencia de la rotación semestral establecida:



Lunes 3 de noviembre: no habrá restricción por el festivo.

no habrá restricción por el festivo. Martes 4 de noviembre: no podrán circular las placas finalizadas o que inician en 5 y 7 .

no podrán circular las placas finalizadas o que inician en . Miércoles 5 de noviembre: la medida aplica a los dígitos 1 y 8 .

la medida aplica a los dígitos . Jueves 6 de noviembre: restricción para las placas que terminan o comienzan en 0 y 2 .

restricción para las placas que terminan o comienzan en . Viernes 7 de noviembre: cierra la semana con restricción para los dígitos 3 y 4.

Cabe destacar que el transporte público individual tipo taxi sigue un esquema diferente, ya que su limitación de circulación ocurre solo una vez cada dos semanas, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., regida por el último dígito de la placa. Los taxis restringidos solo pueden circular sin pasajeros para tareas de reparación o mantenimiento, comunicándolo mediante un aviso visible.



¿Qué carros y vías están exentos del pico y placa?

Para garantizar la conectividad regional y nacional, la reglamentación contempla excepciones específicas. Las vías que conforman el Sistema Vial del Río, lo que incluye la Autopista Sur, la Avenida Regional y la Avenida Regional Occidental (paralela), están libres de la medida. Igualmente, la Avenida Las Palmas en su totalidad, la vía La Iguaná, y el tramo de la Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas, permiten la circulación sin restricción. Es fundamental saber que el Pico y Placa no se aplica en ninguno de los corregimientos del Distrito.



En línea con el fomento de la movilidad sostenible y la reducción de emisiones contaminantes, la norma exonera ciertos vehículos por tecnología. Los carros eléctricos, híbrido o aquellos convertidos a Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) están autorizados a circular sin restricción.

Publicidad

Adicionalmente, las motocicletas dedicadas exclusivamente a servicios de mensajería o entrega a domicilio también están exentas, aunque sus conductores deben completar un trámite previo y presentar documentos que demuestren su vinculación laboral o registro en plataformas tecnológicas.



¿Qué pasa si no cumplo con el pico y placa?

Es crucial recordar a los conductores que la fase sancionatoria de esta rotación ha estado vigente desde agosto de 2025. El incumplimiento de la restricción vehicular conlleva consecuencias económicas significativas. La sanción por infringir la medida de Pico y Placa asciende a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). Esto puede representar una multa de hasta $711.750 pesos, y se complementa con la inmovilización del vehículo infractor.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL