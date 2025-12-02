¿Por qué Colombia decidió expulsar a los miembros de la secta judía Lev Tahor?

Migración Colombia, la entidad que ejerce el control migratorio en el país, expulsó el lunes 1 de diciembre a nueve miembros de la secta judío ortodoxa Lev Tahor, luego de que las autoridades rescataran a 17 niños que permanecían bajo su custodia en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia, cinco de ellos con orden de búsqueda internacional ante riesgo de trata.

Los nueve integrantes adultos de la secta "fueron entregados a autoridades de Estados Unidos" tras su expulsión, anunció en una declaración en video la directora de la entidad migratoria Gloria Arriero. La secta Lev Tahor enfrenta casos por abuso sexual y malos tratos a menores en varios países. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país con menores de edad.



Los 17 menores de edad fueron puestos a bordo del mismo vuelo con destino a Nueva York, escoltados por autoridades colombianas. Desde que fueron rescatados a finales de noviembre se encontraban en un centro de bienestar familiar, a cargo del Estado. A diferencia de los adultos, los menores no fueron expulsados y serán entregados al servicio de protección de menores en Estados Unidos, aclaró un vocero de Migración Colombia.



¿Por qué expulsaron a miembros de la secta judía Lev Tahor de Colombia?

Imágenes publicadas el lunes por las autoridades colombianas muestran a los miembros de la secta, vestidos con largas túnicas negras y acompañados por los niños, cruzando los filtros de seguridad del aeropuerto de Medellín. La policía internacional investiga a la secta y emitió circulares rojas de captura contra algunos de sus adeptos.

Según las autoridades, los miembros de la secta se encontraban en Colombia "buscando un país donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares". Los menores de edad "ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres", explicó Arriero. Pero las autoridades colombianas activaron su búsqueda debido a que "ninguno de los adultos contaba con custodia legal vigente".

Cinco de los menores de edad, considerados en riesgo de trata de personas, tenían orden de búsqueda internacional de Interpol. En diciembre de 2024, 160 niños en poder de ese grupo fueron rescatados en Guatemala. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.

"Las 26 personas de esta comunidad, incluidas las niñas, niños y adolescentes, salieron en un vuelo hacia Nueva York, junto a dos de nuestros oficiales. Las 17 niñas, niños y adolescentes que entraron al país de manera regular junto a sus familias serán puestas a disposición de Child Protective Services de Nueva York, entidad homóloga del ICBF y responsable de garantizar la restitución de sus derechos", compartió Migración Colombia en un comunicado de prensa. Según indicaron, los padres y madres de los menores no contaban con la custodia legal vigente.

"Tras su ingreso al país a finales de octubre por los aeropuertos de Cartagena y Medellín, y una posterior circular amarilla emitida el 13 de noviembre, Migración Colombia lideró una operación conjunta con el Gaula Militar Oriente y apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para rescatar a los niños, niñas y adolescentes", agregaron las autoridades migratorias.



¿Qué es la secta Lev Tahor y en qué países ha hecho presencia desde su fundación?

Lev Tahor es una secta judía fundada en Israel y que costa de alrededor de 200 miembros en el mundo. Han sido procesados en diferentes partes por delitos como abuso sexual infantil, pedofilia y trata de personas. Actualmente, varios líderes de la secta judía están siendo procesados en Guatemala por varios delitos relacionados con tráfico de menores de edad, por hechos relacionados con el rescate por parte de las autoridades de ese país de 160 niños en poder de esta secta.

De acuerdo con el medio británico BBC, los menores de edad estaban asentados en la localidad de Oratorio, departamento de Santa Rosa, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Las autoridades realizaron el allanamiento en este lugar luego de que dos menores de edad lograran escapar en noviembre de 2024 y luego denunciaran las pésimas condiciones en las que los tenían.

Lev Tahor, que en hebrero traduce “corazón puro”, es una secta que fue fundada en Jerusalén en el año 1988 por el rabino Shlomo Helbrans. La secta ha enfrentado diferentes denuncias por crímenes como abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores. Dichas denuncias ha hecho que los miembros de esta secta migren de lugar en diferentes ocasiones.

